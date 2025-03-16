烏克蘭停火陷僵局？ 英相：普廷別再拖

烏克蘭30天停火陷僵局，英國首相施凱爾籲俄羅斯總統普廷勿拖延。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日指責俄羅斯總統普廷在俄烏停火談判中施以「拖延戰術」，敦促其立即展開實質對話。國際社會對普廷的壓力日益加劇，盼他回應停火提議，終結烏克蘭衝突。

《衛報》報導，施凱爾強調，普廷的拖延空間已所剩無幾。他曾召集29國領袖舉行線上峰會，與會者一致同意將維和部隊計畫推進至「實施階段」，以保障烏克蘭未來安全。參與峰會者包括法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基、澳洲、加拿大、紐西蘭等國領袖，以及北約秘書呂特（Mark Rutte）。此外，軍事首長20日將在倫敦集會，制定「強健且可行的計畫」，為和平協議提供後盾。

施凱爾會後透露，各方在維和行動與強化對俄制裁上達成「新承諾」。他強調，普廷「終將坐上談判桌」，並呼籲讓槍聲停歇，結束對烏克蘭的殘酷攻擊，立即實現停火。

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美、烏官員日前提出30天無條件停火提案並提交俄方，卻遭克里姆林宮拒絕，堅持要求烏克蘭放棄加入北約並割讓領土。

澤倫斯基指出，俄方拖延是為了鞏固戰場優勢。他表示，烏克蘭已接受美方提議，願意暫時停火以商討長遠協議，這與沙烏地阿拉伯會談的共識相符。他批評俄方設限，強調「這僅是30天停火，而非永久，各方應展現終戰意願」。澤倫斯基重申，烏克蘭絕不正式割讓領土，領土爭議應在談判中解決。

儘管各方都清楚，任何潛在協議都可能需要烏克蘭接受俄羅斯對部分烏克蘭領土的實際控制，但澤倫斯基明確表示，不會正式割讓任何領土給俄羅斯。他強調：「我們的立場是，在任何情況下，我們都不承認被佔領的烏克蘭領土屬於俄羅斯。」澤倫斯基認為領土問題相當複雜，應「稍後在談判桌上解決」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）在《觀察家報》（The Observer）撰文指出，由於烏克蘭同意停火，再加上由美國總統川普主導的結束衝突行動，已讓普廷陷入困境。拉米認為，「停火提案是一項考驗。他（普廷）不能光說準備好結束戰爭，他必須證明」。

與此同時，俄烏雙方夜間發動無人機攻擊，各自通報逾百架敵機入侵領空。

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