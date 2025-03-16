千里奔襲直攻莫斯科 烏克蘭「海王星」增程飛彈測試成功

烏克蘭增程型「海王星」巡弋飛彈。（圖取自烏克蘭總統辦公室）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防工業成功將「海王星」（Neptune）巡弋飛彈的射程提升至1000公里，可直攻俄羅斯首都莫斯科。這項突破由烏克蘭總統澤倫斯基於3月15日宣布，象徵著該國飛彈技術的重大進展。新一代「海王星」飛彈已通過測試，並在實戰中精準命中目標，對俄軍構成威脅。

烏克蘭《軍事新聞》（Militarnyi）報導，澤倫斯基表示，這款增程型飛彈展現烏克蘭自主研發的實力。他說：「這是一款全新烏克蘭飛彈，射程達1000公里，打擊精準。我感謝我們的研發團隊、製造商與軍方，這些成果證明了我們的決心。」

自從問世以來，「海王星」飛彈一直是烏克蘭武裝部隊的重要武器，搭載於塔特拉（Tatra）815-7底盤的發射車展現其機動性。這次升級是在原有基礎上大幅提升射程，使其具備打擊陸地目標的能力。

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「海王星」飛彈最初是烏克蘭研發的反艦巡弋飛彈系統，旨在提升烏克蘭在黑海和亞速海地區的反艦能力。（圖取自烏克蘭總統辦公室）「海王星」反艦飛彈2022年4月14日擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦，2024年，這款飛彈又多次襲擊俄軍目標，包括暫時佔領區的彈藥庫，以及俄羅斯境內的油料儲存設施。雖然官方鮮少證實這些行動，但軍方新聞部門與情報來源偶爾透露相關訊息。

烏克蘭在2024年已量產超過百枚飛彈，其中反艦型「海王星」自2023年起改裝，新增對地打擊能力。增程型「海王星」飛彈沿用原有發射平台，但配備全新導引系統，飛行中段採用衛星定位技術，末段則切換至紅外線尋標，確保精準打擊。專家指出，這款飛彈的升級不僅擴大烏克蘭的防衛範圍，也提升其反制敵方後勤的能力。

「海王星」飛彈的發展源於烏克蘭長期面對的軍事壓力，自2014年俄羅斯併吞克里米亞後，該國加速國防自主化，這款飛彈遂成為其戰略核心。從反艦到對地打擊性能的轉型，顯示烏克蘭在戰時快速適應需求的韌性。

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