「蛟龍夫人」臨去秋波 美空軍U-2偵察機投入美墨邊界偵巡

美國空軍U-2偵察機投入美墨邊境情監偵任務。圖為駐韓美軍所屬U-2S偵察機。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普上任後收緊美墨邊界管制措施，還派出神秘的U-2「蛟龍夫人」高空偵察機投入任務。美國空軍參謀長阿爾文（David Allvin）上將15日在個人官方X透露，包括U-2偵察機等飛行器，持續在邊境執行飛行任務，代表這型可能在1年內退役的高空戰略偵察機，已翻開了軍旅生涯的最後篇章。

川普於今年1月20日上任後，隨即宣布美、墨邊界進入「緊急狀態」，試圖降低入境美國的非法移民人數。根據美軍媒體《星條旗報》統計，美軍參與美墨邊界執勤任務的官兵數，已經高達9600人。

美軍於美墨邊界部署9600名官兵，圖為美國國防部長赫格塞斯視導駐軍情形。（美聯社檔案照）除了地面兵力，阿爾文15日透過個人官方X表示，在多數人迎接周末之際，他要對U-2、RC-135偵察機與無人機相關人員，努力不懈地從事情監偵（ISR）任務，支援美軍北方司令部在恢復邊境主權與保護美國群體，表達感謝之意。

美軍北方司令部回覆外國軍聞網站「戰區」（The War Zone），不會說明情監偵任務具體內容。不過，從阿爾文的發文可見，被稱為「蛟龍夫人」（Dragon Lady）的U-2偵察機，也投入此次美墨邊境偵察任務。

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As most of us head into the weekend, I want to thank our U-2, RC-135 & RPA crews who are tirelessly providing unrivaled ISR support for @USNorthernCmd at the border to restore sovereignty and protect American communities…Stay safe and thank you! @PeteHegseth @SeanParnellATSD pic.twitter.com/A2NLhv9WeL — General David Allvin （@OfficialCSAF） March 14, 2025

U-2偵察機最早期型號於1950年代問世，迄今已超過70年，該型機可於全天候、不分晝夜環境下，以時速760公里在2萬2000公尺高空飛行。由於其具備雷達截面積小、可在早期攔截機種難以企及的高空飛行等優勢，因此於冷戰時期多次潛入其他國家高空，獲取寶貴機密情資，在冷戰結束後，也曾於阿富汗、伊拉克，甚至歐洲、太平洋地區現蹤。

美國空軍現有的「蛟龍夫人」偵察機型號為U-2S，自1980年代服役迄今已逾40年，雖然美軍曾於2020年進行航電技術升級，但美國空軍仍規劃，U-2S偵察機最快將於2026財年（自今年10月1日至明年9月30日）退役。

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