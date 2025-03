「蛟龍夫人」臨去秋波 美空軍U-2偵察機投入美墨邊界偵巡

美國空軍U-2偵察機投入美墨邊境情監偵任務。圖為駐韓美軍所屬U-2S偵察機。(歐新社檔案照)〔記者涂鉅旻/綜合報導〕美國總統川普上任後收緊美墨邊界管制措施,還派出神秘的U-2「蛟龍夫人」高空偵察機投入任務。美國空軍參謀長阿爾文(David Allvin)上將15日在個人官方X透露,包括U-2偵察機等飛行器,持續在邊境執行飛行任務,代表這型可能在1年內退役的高空戰略偵察機,已翻開了軍旅生涯的最後篇章。

川普於今年1月20日上任後,隨即宣布美、墨邊界進入「緊急狀態」,試圖降低入境美國的非法移民人數。根據美軍媒體《星條旗報》統計,美軍參與美墨邊界執勤任務的官兵數,已經高達9600人。

美軍於美墨邊界部署9600名官兵,圖為美國國防部長赫格塞斯視導駐軍情形。(美聯社檔案照)除了地面兵力,阿爾文15日透過個人官方X表示,在多數人迎接周末之際,他要對U-2、RC-135偵察機與無人機相關人員,努力不懈地從事情監偵(ISR)任務,支援美軍北方司令部在恢復邊境主權與保護美國群體,表達感謝之意。

美軍北方司令部回覆外國軍聞網站「戰區」(The War Zone),不會說明情監偵任務具體內容。不過,從阿爾文的發文可見,被稱為「蛟龍夫人」(Dragon Lady)的U-2偵察機,也投入此次美墨邊境偵察任務。

As most of us head into the weekend, I want to thank our U-2, RC-135 & RPA crews who are tirelessly providing unrivaled ISR support for @USNorthernCmd at the border to restore sovereignty and protect American communities…Stay safe and thank you! @PeteHegseth @SeanParnellATSD pic.twitter.com/A2NLhv9WeL