俄美密談烏克蘭「下一步」 停火前景仍懸而未決

親友參加烏克蘭士兵維利基（Petro Velykiy）的葬禮，他於2024年11月27日在俄羅斯庫斯克地區與俄軍作戰中陣亡，葬禮在烏克蘭切爾尼戈夫舉行。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，克里姆林宮16日透露，俄羅斯與美國已針對結束烏克蘭戰爭的「下一步」展開討論。此前數小時，烏克蘭的歐洲盟友敦促莫斯科承諾無條件停火30天。

美國上週在沙烏地阿拉伯會談後提出停戰建議，獲基輔同意，但俄總統普廷未明確表態，僅提出條件並質疑提案可行性。

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美國國務卿魯比歐15日致電俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），雙方聚焦上月利雅德（Riyadh）美俄峰會共識的具體執行細節。這場二月會議是俄入侵烏克蘭以來雙方首次高層對話，俄外交部稱兩人同意保持聯繫，但未提及美方停火提議。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）證實，通話內容涉及烏克蘭局勢的後續安排，雙方並致力於恢復溝通管道。

同日，英國首相斯塔莫（Keir Starmer）在線上峰會上批評普廷在停火問題上「拖延敷衍」，強調俄方「是的，但」態度不足以終結對烏克蘭的「野蠻攻擊」。次日，烏克蘭通報俄軍向9個地區發射90架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，顯示衝突未見緩解。

烏克蘭總統澤倫斯基15日警告，普廷無意停戰，試圖先改善戰場態勢。他批評普廷「謊稱停火複雜」，並指其拒絕停火連帶挑戰美國前總統川普的立場。

普廷則稱俄軍在多處戰線「持續推進」，停火對烏方更有利，並盼與川普直接對話。目前，俄軍佔領烏克蘭東南部大片土地，並在庫斯克（Kursk）地區擊退烏軍反攻。基輔視該區為談判籌碼，力求守住陣地。16日，俄無人機襲擊烏東哈爾科夫（Kharkiv）地區伊久姆市（Izyum），造成一人喪生。該市曾於戰爭初期淪陷，後被烏軍收復。

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