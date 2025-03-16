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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

歐盟欲自建軍事情報衛星 切斷對美依賴

2025/03/16 20:22

美國總統川普上任後，歐盟為實現國防自主加大軍事投資。（法新社）美國總統川普上任後，歐盟為實現國防自主加大軍事投資。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國政府在總統川普「美國優先」原則下施行的外交政策，削弱西方傳統盟友對華府的信任，加上日前一度中斷對烏克蘭的情報共享，敲響歐盟警鐘，決定打造專屬歐洲的軍事情報衛星，切斷對美依賴。

歐盟首位國防暨太空執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）向英國「金融時報」表示，「鑒於地緣政治局勢變化，歐盟委員會正考慮擴展自身衛星能力，提升地理空間情報的安全支持」。

歐盟的新衛星系統目標為部分取代美國衛星情報能力，應用範圍從部隊動向等威脅偵測到協同軍事行動等。庫比柳斯強調，歐盟需要補足其它用於導航和陸地觀測計畫的網路系統，資訊的更新速率需甚於每24小時才能生成影像的氣候變遷、自然災害低軌監控衛星「哥白尼」（Copernicus）。

庫比柳斯提到，由於新衛星計畫所費不貲且需要時間，他會詢問成員國是否有意以商業衛星作為臨時方案。最佳的商業衛星系統能夠以每30分鐘的更新頻率追蹤目標及軍事部署。

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