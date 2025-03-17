澤倫斯基再換將 格納托夫擔任烏軍總參謀長

烏克蘭總統澤倫斯基近日任命格納托夫為武裝部隊總參謀長，接替調任國防部總督察長的巴爾吉列維奇，以提升軍隊作戰效能。（圖翻攝自X/@DenisDanilovL）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日任命格納托夫（Andrii Hnatov）為武裝部隊總參謀長，接替調任國防部總督察長的巴爾吉列維奇（Anatolii Barhilevych），以提升軍隊作戰效能。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部總參謀部表示，格納托夫的首要任務是提高武裝部隊指揮體系效率，特別是在推動軍團制改革的關鍵時期。國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）強調，烏克蘭正進行「系統性轉型」，包括重組軍事指揮架構，並引入更明確的作戰標準，以應對戰場變局。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部總參謀部表示，格納托夫的首要任務是提高武裝部隊指揮體系效率，特別是在推動軍團制改革的關鍵時期。（圖翻攝自X/@DenisDanilovL）另一方面，俄羅斯軍方持續對烏克蘭發動攻勢，近日更出動90架伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機，襲擊基輔及全國9個地區，試圖削弱烏克蘭防禦能力。

國際外交方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強硬表態稱，法國、英國等國可能派遣數千名士兵進駐烏克蘭戰略要地，並表示「不需要俄羅斯的同意」。他強調，烏克蘭絕不能在毫無安全保障的情況下讓步，顯示法國對烏克蘭的強力支持。

此外，美俄高層亦有動作，美國總統川普與俄羅斯總統普廷預計本週展開停火協議討論。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）透露，「川普希望在未來幾週內推動某種協議」。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，雙方同意保持溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法