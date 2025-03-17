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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

川普、普廷明通話！ 俄國堅持這個「不可變動」的條件

2025/03/17 14:00

美國總統川普正尋求俄羅斯總統普廷對一項「烏克蘭已接受的30天停火提議」的支持。（美聯社檔案照）美國總統川普正尋求俄羅斯總統普廷對一項「烏克蘭已接受的30天停火提議」的支持。（美聯社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷最快於明（18）日就烏俄戰爭通話，俄羅斯外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）今（17）日強調，俄方在任何與烏克蘭的和平協議中，將尋求「不可變動」（ironclad）的安全保證，即要求烏克蘭保持中立，並明確不得加入北約。

綜合外媒報導，格魯希科強烈反對在烏克蘭境內部署北約觀察員，無論其名義來自歐盟、北約或任何國家。他警告，若此類部隊進駐，俄羅斯將視其為衝突一方，並將採取相應行動應對。

格魯希科進一步指出，只有排除烏克蘭加入北約的可能性，並禁止外國軍事力量在烏克蘭領土上駐紮，才能確保烏克蘭及整個地區的安全。他強調，俄方僅接受在達成和平協議後，才討論部署不具武裝的衝突後觀察員或民事監督團。

與此同時，美國總統川普正尋求俄羅斯總統普廷對一項「烏克蘭已接受的30天停火提議」的支持。普廷則表明，俄方將在滿足特定條件後才可能接受停火。川普預計18日與普廷通話，討論結束這場已持續3年的戰爭可能方案。

此外，格魯希科對歐盟正在推動的8000億歐元（約新台幣28兆元）重新武裝計畫表達擔憂。他直言，歐盟在軍事與政治層面上高度依賴北約，而北約則將俄羅斯視為直接威脅，這項計劃恐加劇區域緊張局勢。

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