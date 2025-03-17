共軍趁我立即備戰操演之際發動戰備警巡 派26架次軍機擾台

中共「殲-10」戰機。（法新社檔案照）〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期加大對台武嚇力道，國軍今（17）日上午6時40分起，陸續偵獲中國人民解放軍各型主、輔戰機及無人機合計26架次出海活動，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，更加凸顯我國國軍今天起實施的「立即備戰操演」深具重要性。

國防部今天上午11時30分發布新聞稿表示，自上午6時40分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

請繼續往下閱讀...

中共近年頻繁在我周邊發動海、空域灰色地帶襲擾，不排除有由訓轉演、由演轉戰的風險，國軍除藉共軍演習關鍵徵候、研判其手段進行「低、中、高」強度分級，並從今天起展開「立即備戰操演」，以應對可能的威脅，在共軍挑釁行動之下，更加凸顯其重要性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法