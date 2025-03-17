瑞典加碼援烏弓箭手自走砲、ARTHUR反砲兵雷達 提升烏軍戰力

「弓箭手」自走砲是由瑞典貝宜系統波佛斯公司（BAE Systems Bofors）研發的155公厘先進火砲系統。（取自英國皇家陸軍臉書）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭《軍事新聞》（Militarnyi）報導，瑞典國防部宣布，將向烏克蘭提供總值約3億美元（約新台幣98.34億元）的軍事援助，包括18套「弓箭手」（Archer）自走砲系統、5座ARTHUR反砲兵雷達。這是瑞典第18次對烏軍援，目的在於提升烏軍對抗俄羅斯侵略的戰力。

「弓箭手」自走砲由瑞典貝宜系統波佛斯公司（BAE Systems Bofors）研發，以一門155公厘FH 77B全自動火砲為核心，能在30秒內發射6發砲彈，射程則因不同彈種而有所差異，傳統高爆彈可達30公里，增程彈為40公里，而M982「神劍」（Excalibur）導引砲彈則能精準打擊60公里外的目標。

「弓箭手」採用採用瑞典富豪（Volvo）A30D型6X6鉸接式卡車（Articulated Hauler）或德國KMW MAN HX2全地形車底盤，兼具優異機動性與防護力。

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烏克蘭軍隊操作ARTHUR反砲兵雷達。（取自Telegram）與「弓箭手」自走砲一同援助烏克蘭的瑞典軍備，還有ARTHUR反砲兵雷達，這款先進雷達由瑞典易利信微波系統公司（Ericsson Microwave Systems）、挪威軍方、瑞典軍方合作開發。

ARTHUR採用C波段被動相位陣列天線，專為偵測、追蹤敵方火砲而設計。它是旅級或師級反砲兵作戰的核心感測器，能有效引導己方砲兵反制敵火，並同時追蹤百餘個目標，精準鎖定敵方砲火位置，並引導己方砲兵反擊。這款雷達安裝於履帶式全地形車，偵測範圍約20至40公里，具備強大的戰場適應能力。

瑞典國防部長楊森（Paul Jonsson）強調，「弓箭手」已成為烏軍對抗俄軍的關鍵武器。瑞典也將加入「火砲聯盟」（Artillery Coalition）與多國合作，持續強化烏克蘭的防禦能力。

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