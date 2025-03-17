李嘉誠售巴拿馬港口遭中抨擊 王占璽：牽動美中競爭、我應關注

香港首富李嘉誠將巴拿馬運河及全球43個港口售給美商貝萊德集團，引起中國政府發動官媒抨擊施壓。（彭博檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港首富李嘉誠將巴拿馬運河港口的經營權，轉賣給美國資產管理巨頭貝萊德領軍的財團，不僅親中媒體砲轟李「背叛和出賣全體中國人」，中共當局則急派代表團拜訪巴國政要。國防院國家安全研究所副研究員王占璽今日分析，新一輪美中競爭將在各領域出現，此事恐影響全球航運面貌，我國宜就此事謹慎關注、妥為因應。

（以下為國防院國家安全研究所副研究員王占璽所著「李嘉誠遭批評賣國，反映中國將民營企業視為戰略資源」全文，發布於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意全文轉載）

巴拿馬運河。（路透檔案照）香港首富李嘉誠將巴拿馬運河及全球43個港口售給美商貝萊德集團，引起中國政府發動官媒抨擊施壓，凸顯出美中之間新一輪地緣經濟競爭已經開啟，也反映中國政府當前將民營企業視為戰略資源，藉之鞏固全球利益與國際影響力的意圖。

川普劍指巴拿馬運河控制權，李嘉誠售美全球港口經營權





川普上任前後，多次點名批評巴拿馬運河已在中國控制下，並要求強化美國對巴拿馬運河的控制能力，甚至表示不排除使用武力手段「收回」運河控制權。美國國務卿盧比歐2月訪問巴拿馬時，更要求該國「立即改變」中國對運河的「影響與控制」。巴拿馬運河連結大西洋與太平洋，是具有重要經濟戰略價值的海運通道，承載海運貿易量佔全球6%。美國與中國是巴拿馬運河最主要的使用者，美國占運河貨運量約 74%，中國則佔 21%。

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3月4日，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業集團宣佈其在23個國家43座港口中的 199 個泊位，以及配套的智慧碼頭管理系統、全球物流網路等核心資源，將以228億美元的價格出售給美商貝萊德（BlackRock）集團，長和集團藉此交易獲利190億美元。消息公布後引發全球關注，特別是打包出售的港口中包括位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞（Balboa）和克里斯托瓦爾（Cristobal）兩個港口的90%股權。雖然長和集團對外宣稱此一交易純屬商業決策，但外界普遍認為此一交易是在川普積極要求巴拿馬運河「美國化」下，貝萊德集團回應川普期待的作為，而李嘉誠則藉此迴避在川普2.0下可能的投資風險。

一開始，中國政府對此事表達原則性的支持。中國外交部發言人林劍5日表示，中國政府支持巴拿馬對運河的主權，從未干預或控制運河事務，同時表示支持為香港企業及中國企業的海外投資提供公平公正環境，反對在國際經貿關係上採取脅迫施壓手段。此前，香港特區發言人也曾針對美國對巴拿馬運河的態度，回應特區政府從未干預香港企業的商業運作。

此一發言基調反映了當時中國政府希望改善民營企業投資信心的政策氛圍。2月17日習近平在北京出席民營企業座談會，會見馬雲、雷軍、馬化騰等重量級企業家，釋放支持民營經濟的重要政策信號，並針對平等使用各種生產要素、公平參與市場競爭等工作上，要求各級黨委和政府落實推進。隨後中國政府官宣中，也重申習近平在2022年提出「依法保護民營企業產權與企業家權益」的承諾。在此一氛圍下，長和集團出售全球港口一事，也曾被認為獲得北京方面的默許。

中國在港官媒發動輿論批評李嘉誠賣國，對港口出售一事施壓





然而，兩會結束後，中國政府對李嘉誠的態度出現180度轉變。3月13日香港親北京的媒體《大公報》刊出評論文章〈莫天真 勿糊塗〉，以強硬文字指責川普取得巴拿馬運河控制權後，將對中國航運外貿與一帶一路產生嚴重威脅，並批評長和集團「唯利是圖、見利忘義，背叛和出賣全體中國人」，要求有關企業「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。同日國務院港澳辦也在官網轉刊此文，反映對該文論調的肯定與支持。港澳辦的轉載被外界視為官方表態，也導致長和集團當日股價大跌6%。

3月15至16日，《大公報》繼續發出7篇立場相同的評論文章，開展密集的輿論批評。特別是以社論形式刊出的15日文章〈偉大的企業家都是錚錚愛國者〉，文中呼籲中國企業家光大愛國精神，在面對美國強權霸凌時要堅定的與國家站在一起、勇敢鬥爭，並指華為任正非是愛國企業家典範，稱其守護中國通信產業的技術主權，在美國霸權下英勇詮釋何謂站著抗爭。 此文同時被港澳辦及中聯辦轉載，再次反映出中國政府對長和集團出售港口一事的潛在反對立場。

長和集團與貝萊德集團的交易仍未最後確定，外界也無法得知中國政府是否透過其他手段干預此一交易的進行，但外界普遍認為當前連續的輿論攻勢與官網轉載，是中國官方向長和施壓的重要手段。

中國將民營企業投資視為戰略資源，加強對美競爭能力





長和集團出售全球港口引發的爭議仍在發展，但已經反映出當前中國政府對於美中地緣經濟競爭與民營企業的態度。

首先，面對川普在全球層次對中國的壓制，中國將全力反制。川普上任後，目前美國主要的對中作為仍侷限在關稅領域。但隨著俄羅斯與烏克蘭停戰和談的推動，川普很快會將焦點轉移至作為美國首要對手的中國，並在區域及全球層次啟動川普2.0版的美中競爭。對此中國亦已嚴陣以待，未來應會全力鞏固藉由一帶一路建構的全球戰略佈局。透過對美中兩國企業爭奪巴拿馬運河港口的控制權，應只是下一輪美中全球競爭的開端。

其次，中國將民營企業視為國家戰略資源。中國在長和集團出售全球港口一事的反應，說明未來中國在應對新的美中競爭格局時，除了持續使用外交、經貿工具與國有企業的資源外，也開始將中國民營企業的資產及投資行為視為重要的戰略資源，藉以鞏固中國在地緣經濟上的利益及國際影響力。

其三，中國支持民營經濟僅為表象，實則吸納民營企業作為政策工具。中國政府對長和集團開展的輿論攻勢，說明即使是在香港註冊的民營企業，也無法擺脫企業投資需要以國家利益為前提的政治壓力，也等同於直接否定習近平關於保障民營企業私有產權的承諾。此舉也反映當前中國政府在國內大力宣傳對民營企業的支持，其目的是動員民營企業作為對內調節經濟與就業需求，對外配合中國擴張戰略的政策工具。

其四，中國政府態度前後不一，決策速度可能遲滯。中國對長和集團出售全球港口先支持後反對，前後政策信號的明顯差異反映出決策速度的遲滯。一開始的支持態度可能是為了在兩會時期營造對民營經濟友善的氣氛，亦有可能是兩會密集的政治活動拖遲了中共高層對形勢的判斷與回應。不論如何，中國政府缺乏一致性的決策模式，將成為美中競爭過程中額外的不確定性因素。

小結





隨著川普團隊的國際戰略逐漸推展，新一輪美中競爭將在各領域陸續出現。在此過程中，川普快速變化的執政風格，與中國決策模式的不確定性，將使國際格局與地緣經濟的變化風險更難預測。同時，全球航運網絡與節點已經成為美中競逐的標的，恐將影響全球航運面貌。我國宜就此謹慎關注、妥為因應。

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