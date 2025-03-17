明天還有！海軍敦睦艦隊抵基隆港 民眾不畏寒風排隊直呼「壯觀」

海軍敦睦遠航訓練支隊進行國內環島航訓，16日已抵達基隆港，今、明兩天開放參觀。（記者董冠怡攝）〔記者董冠怡／基隆報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊進行國內環島航訓，3艘軍艦已於16日抵達基隆港，今、明兩天開放參觀，油彈補給艦盤石艦、飛彈巡防艦鄭和艦、武昌艦停靠於基隆港西三、西四碼頭，大批民眾今日上午起排隊等待進場，一旁還有胖卡餐車販售小吃，讓民眾得以在寒冷的氣溫下補充能量。

海軍敦睦艦隊國內航訓基隆站活動，由海軍副司令敖以智中將主持開幕儀式，基隆市政府則派民政處長張淵翔等人出席，民眾可於17日、18日上午9點至下午3點開放參觀，需攜帶身分證、駕照或健保卡等個人身分證件；未滿14歲孩童如無身分證，可由親屬陪同入營；外籍人士未經事先申請不得入營。

海軍敦睦遠航訓練支隊進行國內環島航訓，16日已抵達基隆港，今、明兩天開放參觀，由海軍副司令敖以智中將主持開幕儀式。（記者董冠怡攝）這次敦睦艦隊的「磐石艦」以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，設置10大展區，讓民眾近距離欣賞大型軍艦。海軍今天早上9點以歡迎式揭開序幕，上午10點至11點則有海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊輪番表示，今日下午2點至3點則由在地學校及社團演出。

不少民眾難得與軍艦近距離接觸，紛紛直呼，雖然平常透過照片，知道軍艦「很大一艘」，但實際目睹還是感到非常震撼，直呼「好壯觀」！此外，由於今日基隆港邊氣溫只有13度左右，許多民眾「全副武裝」包緊緊，肚子餓了，則走到鄰近攤位購買熱食充飢，並讓身子暖和一下。

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