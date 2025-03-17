川普持續要求盟邦「承擔防務」 國防院民調：過半民眾支持加軍費

陸軍澎防部去（2024）年10月下旬舉辦「鎮疆操演」期間，出動M60A3戰車、CM21裝甲車在火網掩護下，展開夜間實彈射擊訓練。（本報資料照，記者劉信德攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今年重返白宮，便積極將要求盟邦承擔區域防務、拉高軍費支出，並暗示華府將以此重新評估防衛承諾；我國先前也曾遭美國國防部次長提名人柯伯吉點名，認為我國國防預算應增至國民生產毛額（GDP）一成水準。對此，國防院最新民調顯示，台灣社會逾半數人民支持增加軍費，凸顯民眾對區域安全情勢關注有所加深。

川普「盟邦防務說」發酵中 支持政府加軍費者已過半

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國防院中共研究所副研究員李冠成今（17）日公布最新民調，首題以政府目前國防預算為GDP的2.5％為基準，詢問民眾軍費是否應「增加、減少，還是維持現狀」？民調結果顯示，「增加國防預算」者從今年初的47%增至本（3）月的51%，首度過半；「減少國防預算」者則從年初的10%降至6%；「維持現狀」者則從37%降至33%，凸顯三者間的消長。

李冠成針對「增加國防預算」者追問，其中認為應「大幅增加」國防預算的比例，已從1月的38%增加至44%；「微幅增加」的比例則從58%下降至50%；可見民眾對國防支出的態度除轉趨積極，也同步拉高國防預算增幅的要求。

國防院中共研究所副研究員李冠成本（3）月針對國防預算「增減」進行民意調查。（取自國防安全研究院官網）

軍費財源哪裡找？ 民調顯示「特別預算」接受度最高

順應台灣民眾政府對提高軍費轉趨支持，李冠成針對軍費預算的籌措來源，再度向民眾詢問。該民調顯示，民眾在三種財源方案中的理解度各異，其中，贊成用「特別預算」提高軍費者佔49%；其次是42%贊成的「加稅」；最後才是「排擠其他資源」，贊成率僅31%。

國防院中共研究所副研究員李冠成，本（3）月針對國防預算「籌措來源」做民意調查。（取自國防安全研究院官網）

從反對比例來看，上述三種軍費支出方式中，僅有「特別預算」的反對比例未過半、為40%，而「加稅」、「排擠其他資源」兩種方法則分別獲得51%、59%的反對票。作者認為，由於政府過去已使用特別預算方式擴大國防支出，對民眾而言較熟悉，但同時也不希望政府透過削減教育、社福等公共支出來強化國防，希望能維持其他重要政府支出的穩定。

李冠成總結，本次民調可作為政府編列國防預算時的重要參考。因「特別預算」支持度最高，他建議政府可以此補足軍事支出，而非直接調高稅率或削減其他開支；但他同時表明，特別預算無法視作穩定的軍費來源，因此，政府仍應思考如何基於民意，尋求其他長遠的財源規劃。

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