胡塞組織宣稱飛彈襲美航艦 美國先發制人空襲葉門

「杜魯門號」航艦打擊群的一艘驅逐艦,在美國對葉門的攻擊中發射飛彈。(圖取自USCENTCOM / X)〔編譯陳成良/綜合報導〕美國海軍學會新聞網(USNI News)報導,美國15日對葉門境內胡塞組織(Houthis)控制的目標發動空襲後,這支獲伊朗支持的葉門叛軍隨即宣稱對美國海軍「杜魯門號」航空母艦(USS Harry S. Truman)及其護航艦隊發動飛彈攻擊,使紅海局勢驟然升溫。這是自1月19日哈瑪斯與以色列停火後,胡塞組織首次針對美軍艦艇發起挑釁行動。

胡塞組織發言人薩里准將(Brig. Gen. Yahya Sare'e)在社群媒體X上表示,他們動用了18枚彈道飛彈、巡弋飛彈及1架無人機,鎖定紅海北部的「杜魯門號」航艦打擊群。胡塞領導人胡塞(Abdul-Malik al-Houthi)16日警告,若美軍持續轟炸,他們將鎖定美國船艦。

美國中央司令部(USCENTCOM)尚未正式回應此說法,但一名美國高級國防官員向福斯新聞(Fox News)透露,美軍艦艇已成功攔截十多架攻擊型無人機,航艦打擊群並未受損。

美軍於3月15日對胡塞控制區展開轟炸,為停火後首波大規模軍事行動。美國中央司令部發布的影像顯示,「蓋茨堡號」巡洋艦(USS Gettysburg)與1艘飛彈驅逐艦發射飛彈,多架戰機從「杜魯門號」起飛,情報更指「喬治亞號」潛艦(USS Georgia)也參與行動。

CENTCOM operations against Iran-backed Houthis continue... pic.twitter.com/DYvc3gREN8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025

胡塞組織先前曾因以色列切斷對加薩的援助,揚言重啟對紅海及亞丁灣以色列船隻的攻擊,但英國海事貿易行動辦公室未接獲停火後的襲擊報告。

美國國防部強調,這波空襲目地在遏止胡塞與伊朗的威脅,並保護航運安全。白宮在社群媒體X上發文指出,川普總統正採取行動,終結胡塞對美國經濟與國安的長期威脅。

國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)在福斯新聞節目中表示,川普政府採取「以實力求和平」策略,「只要胡塞停止攻擊美方船艦與無人機,行動即刻終止;否則將無止盡。」

「保衛民主基金會」(Foundation for the Defense of Democracies)的伊朗專家塔布魯(Behnam Taleblu)向USNI News分析,川普政府的先發制人策略與拜登的被動反應迥異。他預測胡塞將反擊,並強調這須是持久行動而非單次打擊,既懲罰胡塞也警告伊朗,美國將以軍力捍衛中東利益。

