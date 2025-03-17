省錢省工又耐用 美軍嘗試住在「3D列印」拼裝營舍

美軍位於德州布利斯堡（Fort Bliss）的部分營舍，是用3D列印技術組裝而成。（取自美國陸軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕一般民眾對於固定式軍事營舍的想像，可能都是堅固的厚實鋼筋混凝土建物，不過，美軍正在嘗試一種新的可能，根據美國陸軍12日發布的訊息，美國陸軍、海軍的未來營舍，可能會採用3D列印及木材結構組成，如此不僅較為省錢、省工，還兼具成本效益與彈性。

根據美國陸軍12日發布訊息，美國陸軍、海軍代表當天向眾議院撥款委員會與國防委員會的眾議員介紹這些新概念，主要是考量這二個軍種如何發展最具成本效益、彈性的軍事建設。因此，美國陸軍工兵已在佛州廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）、德州布利斯堡（Fort Bliss），試行採用3D列印技術建造的建物。

美國陸軍工兵軍事計畫總監莫羅（Dave Morrow）表示，美軍致力於在全球複雜的安全環境下，不僅為軍事建設的結構帶來革新，也期望強化有助於部隊取勝的韌性與戰備能力，因此，期盼能提供部隊更耐用、具有成本效益與持續性的基礎設施，使官兵可以使用最好的設施，也確保納稅人的錢得以妥善運用。

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莫羅說，3D列印技術具有降低成本、人力、後勤與時間的潛力，無論守備部隊或遠征部隊，都可以得利於這項技術。除此之外，美國陸軍工兵也在嘗試運用使用大量木頭建造的建物，藉此減少整體施工時間。

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