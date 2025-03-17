年初才亮相的海軍「大武艦」訓練失當左俥受損 艦長遭拔官

海軍於今年「114年國軍春節加強戰備」展示大武艦性能。（資料照，記者塗建榮攝）〔記者方瑋立、洪定宏／綜合報導〕今年春節前夕才公開亮相的海軍救難艦「大武艦」驚傳一起事故，這艘軍艦2月下旬執行「拖船被拖」訓練時，在拖纜解脫回收階段因操縱失當，導致左俥（左螺旋槳）纏絞拖纜，致使左側大軸變形、減速齒輪磨耗。海軍今（17）日發布新聞稿表示，此事未造成人員傷損，已針對大武艦受損下訂備料修復，並且把艦長調職。

海軍司令部今日表示，大武軍艦於2月下旬執行海上拖船被拖（由大武軍艦拖曳另一艘艦艇）訓練時，在拖纜解脫進行回收過程，因艦船操縱失當，導致左俥纏絞拖纜情事，人員無傷損。

海軍表示，大武軍艦入塢檢查發現，左側大軸變形及減速齒輪磨耗，台船公司已針對上述料件下訂備料，安排於保固工程時修復。海軍就環境、人為及機械等因素進行調查分析，已排除機械及環境因素，主要肇因爲當日訓練，艦長個人俥舵操作失慎，已檢討艦長調職。

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海軍大武艦2025年1月9日甫首度對外公開亮相，於國防部春巡戰備操演期間展現其性能，孰料2月下旬發生人為操作意外，導致肇生左俥（左螺旋槳）纏絞拖纜。（記者方瑋立攝）海軍強調，將援此為例，加強各型艦艦長本職精進，落實風險管控，提高危機意識，以維護艦艇航行安全。

大武軍艦為我國國造新型救難艦，可拖帶10萬噸的船隻，並配置深海作業系統（潛水鐘）與潛水人員，其接獲命令後，可直接執行救難任務。台船公司去（2024）年10月23日交船予海軍後，於今（2025）年國防部春巡戰備操演期間，首次對外公開亮相。

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