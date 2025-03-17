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開放登艦！海軍敦睦遠航訓練支隊 3/19、20泊蘇澳海軍基地
海軍敦睦遠航訓練支隊訂於19、20日停泊蘇澳海軍中正基地，開放登艦參觀，圖為2年前活動畫面。（資料照，記者蔡昀容攝）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕海軍今年敦睦遠航訓練支隊，由磐石、鄭和、武昌艦3艘軍艦組成，訂於19、20日停泊蘇澳海軍中正基地，開放各界登艦參觀，參觀者請攜帶身分證件接受查驗，未滿14歲兒童及少年，可由親屬陪同依管制人員引導進入營區。
蘇澳海軍中正基地敦睦遠航訓練支隊登艦參觀活動，預計19日上午9點舉行開幕儀式，縣府歡迎鄉親共襄盛舉，一同見證海軍建軍備戰的努力與成果，為辛勞的官士兵加油打氣。
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海軍敦睦遠航訓練支隊停泊蘇澳海軍中正基地期間，上午9點到下午3點，開放登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館，並安排陸戰儀隊、陸戰莒拳隊、海軍官校鼓號樂隊表演節目，相關訊息可上中華民國海軍臉書粉專查詢。
縣府提醒大家，入營參觀請攜帶身分證、駕照或健保卡，外籍或中國籍配偶、看護，尚未取得我國身分證者，由本國籍配偶或看護對象陪同入場。此外，外籍人士必須事先向軍方申請，不接受臨時申請入營。