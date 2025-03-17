防中共武力威嚇「以演轉戰」？ 金防部：例行性操演「戰備偵巡」

陸軍金門防衛指揮部出動CM21裝甲車在金門大橋執行「戰備偵巡」任務。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕國軍為防範中共武力威赫「以演轉戰」，今天起實施一連5天的「立即備戰操演」，地處前線的陸軍金門防衛指揮部「剛好」進行「戰備偵巡」，針對金門大橋、軍用機場等幾處重要設施進行防護演練，金防部強調，此為防區例行性操演。

金防部在金門大橋執行「戰備偵巡」任務，全副武裝從甲車躍出，動作迅速步下堤防。（記者吳正庭攝）

軍方消息指出，國防部自3月17日起舉行全軍種的「立即備戰操演」，應對中共可能「以演轉戰」，而「立即備戰操演」是國軍年度計畫性聯合作戰訓練演習的一環，以驗證各級部隊完成備戰部署，快速平戰轉換的防護作戰能力。

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金防部弟兄全副武裝從甲車躍出，立刻進入備戰狀態。（記者吳正庭攝）

金防部機步連兵分2路，出動CM21裝甲車分別前往金門大橋及軍用機場，利用地形掩護，在人員快速掩護下抵達防護目標位置，展開偵查並作出應處作為。

金防部於金門大橋附近實施例行性操演，弟兄在甲車上全副武裝備戰。（記者吳正庭攝）

防護目標之一的金門大橋2022年10月28日完工，是連結大、小金門唯一陸上管道，是地區重要交通樞鈕；機步連弟兄操演時，全副武裝從甲車躍出，動作迅速步下堤防，隨即以岸邊礁石為掩護，以臥姿、跪姿與地形合而為一，立刻進入備戰狀態，國軍快速的作為引來附近不少到大橋打卡遊客的注意。

金防部於金門大橋下進行例行性操演，附近好奇的遊客拿起手機打卡。（記者吳正庭攝）

金防部強調，防區有1個相當於24小時待命的應變部隊，會針對突發狀況作應援防備，執行戰備偵巡任務；「戰備偵巡」每週都有，這是例行性的戰備操演，

國軍弟兄全副武裝迅速步下堤防，隨即以岸邊礁石為掩護，與地形合而為一進入備戰狀態。（記者吳正庭攝）

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