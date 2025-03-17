中國新型直-8D直升機試飛照曝光 酷似美國塞考斯基S-92

直-8D現身，中國艦載直升機家族添新成員。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》17日報導，中國解放軍海軍航空兵最新型的直-8D（Z-8D）艦載直升機，近日試飛照片在網路曝光，引發各界關注。這款直升機不僅外型酷似美國塞考斯基公司（Sikorsky）的S-92直升機，更在性能上有顯著提升。

塞考斯基公司的S-92直升機。（圖取自Sikorsky官網）

直-8D是以中國現役的直-8直升機為基礎改良而來，而直-8本身則是源自法國SA-321Ja超級黃蜂式直升機（SA-321Ja Super Frelon）。根據X平台流傳的照片顯示，直-8D換裝了全新的感測器套件和防禦系統，能有效反制來自空中與水面的飛彈威脅。

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軍事專家分析，直-8D的服役，將大幅提升中國海軍在反潛作戰、物資運輸及海上搜救等任務的能力。中國已發展出多款直-8系列衍生型號，廣泛應用於解放軍各軍種，從重型運輸到特種海軍任務，都能見其身影。直-8D的加入，無疑將為中國海軍的現代化建設注入新動能。

長期關注中國軍事發展的觀察家指出，隨著中國海軍遠洋能力的提升，直-8D可能成為未來航空母艦編隊的重要支援力量。不過，其具體的性能數據，如航程、載重及武裝配置等，仍有待官方進一步公布。

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