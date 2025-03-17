澳英美AUKUS順利推進 美潛艦在澳洲戰略海岸增加活動

澳洲、英國、美國在2021年達成協議，將協助澳洲建立核潛艦部隊，目前美國維吉尼亞級核潛艦「明尼蘇達號」已率先增加在澳洲海域的活動。（路透檔案照）

〔記者孫宇青／台北報導〕的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）持續推進，美國將有4艘維吉尼亞級核潛艦自2027年起停泊在西澳州海軍基地，而打頭陣的「明尼蘇達號」（USS Minnesota）近期已離開母港關島，赴澳洲海域進行訓練演習。指揮官柯內強調，維吉尼亞級潛艦極具嚇阻作用，美國會履行AUKUS承諾，也呼籲澳洲民眾理解該協議的重要性。

《路透》指出，明尼蘇達號潛艦指揮官柯內（Jeffrey Corneille）表示，維吉尼亞級潛艦是全球最先進的潛艦，「如果有人醒來問道：『今天就是關鍵那一天嗎』，我們會確保答案為『或許不是』」，意味該艦極具嚇阻敵人動武的作用。

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近期，在澳洲西澳州外海的明尼蘇達號控制室裡，聲納操作員正在適應海豚發出的聲音，該艦很快就會更頻繁出沒在這片新水域。

澳洲官員說，約50名至80名美國海軍人員將在今年中之前抵達西澳州的斯特林基地（HMAS Stirling），該基地正在進行耗資80億澳幣（約1670億台幣）的升級工程，為「西部潛艦輪調部隊」（Submarine Rotational Force West）做好準備。

2年內，美國海軍人員和支援小組人數還將增至數百人。去年11月，明尼蘇達號的母港才從夏威夷遷至關島，更靠近台灣。

雪梨大學美國研究中心外交政策暨國防計畫主任狄恩（Peter Dean）表示，與美國太平洋艦隊總部所在的夏威夷相比，斯特林基地的位置更靠近亞洲和印度洋，在戰略上對美國很重要，「捍衛印度洋抵抗中國持續增強的能力和勢力非常重要」。

他補充道，由於川普不像前朝一樣關注中東和歐洲，反而更注重印太地區，因此維吉尼亞級潛艦計畫並未受到五角大廈預算遭刪減的影響。

根據AUKUS協議，澳洲將在未來10年採購2艘二手維吉尼亞級潛艦，並與英國共同建造一艘新型核動力潛艦，以取代其老舊的柴油動力潛艦艦隊。

美國海軍官員表示，為了做好準備，有115名澳洲人正在美國核子海軍訓練管道或維吉尼亞級潛艦上受訓，另有130人在夏威夷珍珠港接受核潛艦維修訓練。

然而，澳洲執政黨「工黨」內部出現「工黨反戰」（labor against war）運動，敦促工黨議員和候選人重新評估AUKUS協議，因為美國總統川普治下的澳美關係已發生巨變，AUKUS不是澳洲強化自身安全的正確出路。

柯內對此重申，美國會履行對AUKUS協議的承諾，也相信澳洲會這麼做，「推進你們的研究，與你們的水兵接觸，以便了解這個過程及之後的成果，再去做決定」。

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