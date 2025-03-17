單日54架次！ 國軍「立即備戰操演」 共軍大量機艦挑釁

中共解放軍空警-500示意圖。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍近年對台灰色地帶襲擾加劇，國軍為因應共軍「由訓轉演、由演轉戰」的可能風險，今（17）日起展開首度無劇本「立即備戰操演」。孰料，共軍挑釁竟變本加厲，國防部晚間表示，繼上午偵獲26架次共機後，下半天又偵獲28架次中共軍機出海活動，整日合計54架次共機配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部今天晚間7時以新聞稿表示，自下午2時30分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

此前，自上午6時40分至中午11時30分，國軍也偵獲26架次各型共機出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域。

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