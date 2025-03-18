共軍大舉包圍式演習擾台！59共機、9共艦現蹤

國防部2025/03/18公布中共解放軍進入台海周邊海空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕共軍昨日大規模實施「聯合戰備警巡」擾台，國軍「立即備戰操演」今持續展開。國防部今（18日）表示，自昨上午6時至今日上午6時，國軍偵獲共機59架次，其中43架次逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，另有9艘次共艦活動。此外，國軍也在基隆外海偵獲2顆中共空飄氣球。

根據國軍監控資料，59架次共機包含主、輔戰機及無人機，其中34架次在上午6時5分至晚上8時55分活動，並有25架次逾越海峽中線，另有15架次共機於晚上8時45分前後活動，3架次無人機則在凌晨6時至晚上9時5分間於台海空域徘徊。

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空飄氣球方面，國軍於上午11時45分在基隆西南76浬高空偵獲1顆氣球，消失於下午2時5分，另一顆則於下午5時3分在基隆西北81浬偵獲，並於下午6時15分消失，高度分別為1萬8千呎及4萬1千呎。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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