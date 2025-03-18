美陸戰隊購反無人機系統 保基地安全開防護罩

美軍陸戰隊近期就與科技公司Anduril簽約，委託未來10年內，提供具AI技術的反無人機相關系統。（圖片取自Anduril公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊轉型，除了因應無人機威脅而開發載具型反無人機系統，防衛基地的反無人機系統也不能落下。美軍陸戰隊近期就與科技公司Anduril簽約，委託未來10年內，提供具AI技術的反無人機相關系統。

軍聞網站「Defence Blog」13日報導，報導指出，根據該合約內容，Anduril公司將採取「不定期交貨／不確定數量」（IDIQ）模式，為美陸戰隊的「設置－反小型無人機計畫」（I-CsUAS）提供先進的自主解決方案，藉此保護遍布全球的陸戰隊基地與設施，應對與日俱增的無人系統挑戰和威脅。

請繼續往下閱讀...

Anduril公司表示，該合約價值6.42億美元（約新臺幣213億元），全新解決方案除將具備AI輔助技術，並會採用開放式架構，讓各式感測器與防禦措施，整合至單一、使用者友善（user-friendly）的指管（C2）介面中，使其能自主偵測、追蹤、識別並消滅潛在空中威脅，模組化設計則允許該系統在日後隨時展開升級或補強作業，進而維繫強大防衛戰力。

此外，在Anduril公司「Lattice」數據共享系統的支援下，還有望實現全天候運行目標，大幅增強狀況覺知與決策能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法