指導海軍「立即備戰」作為 前指揮官蔣正國回艦指部娘家督導

國軍自昨（17）日起首次展開暱稱小漢光的「立即備戰操演」，海軍各級艦艇、飛彈車依任務想定出海巡弋及機動戰保存；副參謀總長蔣正國中將也前往左營艦隊指揮部視導戰備作為。圖為今年春節戰備畫面。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為防中共灰色地帶衝突假戲真做，國軍自昨（17）日起首次展開暱稱小漢光的「立即備戰操演」，海軍各級艦艇、飛彈車依任務想定出海巡弋及機動戰保存，現任國防部副參謀總長、前艦指部指揮官的蔣正國中將，也前往左營艦隊指揮部視導戰備作為，並指示官兵應藉此熟練突發狀況的應處作為。

國防部下令三軍自昨日起展開一連5日的立即備戰操演，國防部副參謀總長蔣正國中將昨日前往海軍左營基地，視導艦隊指揮部（簡稱艦指部）所屬艦隊執行「聯合截擊作戰計畫演練」科目之整備情形，針對操演內容提出工作指導，並代表參謀總長梅家樹上將慰勉操演部隊戮力戰備的辛勞；梅家數上將昨日則前往基隆港，登艦慰勉參與今年敦睦遠航的官兵。

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身為艦指部前一任指揮官的蔣正國，先聽取了本次參演艦隊實施的任務簡報，並針對操演整備狀況與各級幹部進行研討。接著在在工作指導時表示，期勉各參演艦隊，要以「為戰而訓」為目標，落實平戰結合、戰訓合一。

蔣正國指出，操演過程中，各級幹部也應針對各種突發狀況、操演想定，做好全般規劃，預擬應變作為，並藉由本次操演加以驗證，使艦隊官兵能熟稔突發狀況的應處作為，提升訓練成效。在操演結束後，也應持續追蹤管制、檢討精進，並將經驗納入準則修訂的參考依據，以持續提升戰力。

海軍於「立即備戰操演」中演練「聯合截擊作戰計畫」，其中相關項目包括主力艦艇出海、海鋒大隊反艦飛彈車隊進入接戰區，以及輕快兵力進駐各漁港保存戰力。

國防部於近日公布的業務報告中也指出，為強化部隊備戰部署能力，檢討原本需依賴動員、長時間準備的優先項目，以及友軍優先支援事項，規劃於3月17至3月21日執行「立即備戰操演」，過程採狀況誘導方式，使各級部隊熟稔防衛作戰中，備戰部署階段整備要項。

（圖片擷取自國防部發言人臉書）

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