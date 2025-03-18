國軍加薪方向出爐 增志願、戰鬥、航管、電偵、網路5加給

顧立雄上任後改革重點之一，是正研擬將國軍薪資結構專業化、精細化和多層化，強化人才招募和留營效果。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國民黨立法院黨團近日提出提高志願役津貼，以及修法將戰鬥加給加倍等修法方向，國防部則回應，若要修法提出加薪方案，應依法徵詢行政院，行政團隊也須評估相關影響。不過，關於國軍加薪，國防部其實也考慮已久，先前就曾傳出志願役加給多5000元、第一類與第二類戰鬥加給多3000元與2000元的初步方案。而國防部最新報告則顯示，已研擬志願、戰鬥、戰航管、電偵及網路戰5項加給調增方案，並已陳報行政院審議。

立法院外交及國防委員會明天將邀請邀請國防部部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部送交立院的報告指出，國軍陸續接收新式武器裝備，亟需高專人才長留久用，為鼓勵官兵至戰鬥部隊服役，本部研擬「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「戰航管加給」、 「電偵加給」及「網路戰加給」等5項加給調增方 案，均已陳報行政院審議中，俟核定後具體推動。 增加長期的人才投資，將為國軍帶來人才穩定、 戰力提升的多重效益。

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國防部並表示，基於憲法保障帄等權之意旨，以及參考先進國家招募作法，檢討不必要之限制。推動「男女身高門檻一致」、「辨色力異常（色弱）人員報考志願役班隊」、「刺青人員報考軍士官班隊」，後續統計年度資料，評估執行成效。

針對志願申請提前退伍之官兵，國防部表示，有條件開放離營滿一年後可申請再入營，惟其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。此類人員係因經濟、家庭等因素而提前退伍，待其原因消解後，且無涉品德違失，應可重返部隊服役。

近日國民黨團表示，將修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，以及修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等。

有關國軍薪資結構改革呼聲已久，在顧立雄上任後，也將此納入改革重點之一，除媒體報導的初步方案之外，也傳出國軍高層正研擬將國軍薪資結構專業化、精細化和多層化，強化人才招募和留營效果。

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