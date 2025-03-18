國軍全面檢討兵力結構編裝 後備、守備旅擬配備自走火砲、運輸車

去（2024）年12月16日正式運抵台灣的陸軍首批M1A2T主戰車。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年持續向美採購軍備，建構重層防衛體系。其中，陸軍M1A2T主戰車、M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統去（2024）年已展開接裝，大幅提升國軍灘岸殲敵、源頭打擊效能；而國防部在立院最新會期報告中透露，國軍將檢討三大兵力組織、編裝，並配賦守備、後備部隊無人機、自走火砲及運輸車輛，提升機動性與火力。

國防部表示，為建構有效的重層嚇阻能力，國軍現正全面檢討主戰、守備及後備三大部隊兵力的組織架構、編制規劃和裝備配賦；未來將以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，打造 「可多重備援、具成本效益、能機動及欺敵以達韌性、致命與去中心化」的不對稱戰力。

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在主戰部隊方面，國防部指出，因應M1A2T主戰車、「海馬斯」系統，各式無人機與反無人機系統，以及人攜式「刺針」飛彈和反裝甲武器等新式軍備獲裝，國軍將同步檢討汰除老舊、不符未來戰場需求之裝備，並調整部隊人力編組，打造遠距精準打擊、快速機動應援兵力。

今（2025）年初接受立法院外交及國防委員會委員王定宇視導，隸屬58砲指部的「海馬斯」多管火箭車。（王定宇委員官方Facebook）

值得一提的是，國軍也將針對各作戰區守備及後備部隊，依據實際戰場需求、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等條件，檢討配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，提升部隊機動性與火力。

根據國防部今（2025）年度公開預算，陸軍108輛M1A2T戰車，除去年首批38輛外，今、明（2026）年間尚有42、28輛兩批新車待接收；500枚的FIM-92F人攜刺針飛彈預計今年抵台；去年獲美出售的976架攻擊型無人機也將於今、明兩年交貨。若納入海、空軍新式軍備，我國未來數年將進入軍購裝備交付高峰期，符合國軍編裝「汰舊換新」的決策時機。



一位美軍陸戰隊下士，去（2024）年9月在中國東海的「拳師號」兩棲攻擊艦（LHD 4）上，實施人攜刺針飛彈的模擬射擊訓練。（美軍DVIDS網站）除主戰部隊外，國防部也將檢討各作戰區守備及後備部隊的組織及編裝，計畫透過配賦無人機、自走火砲及人員運輸車輛，提升部隊機動性與火力。圖為陸軍步兵109旅於2021年編成情形。（中華民國陸軍官方Facebook）

國防部強調，國軍從編裝到訓練規劃，均以實戰化、高戰備為目標，力求符合整體聯合作戰需求，同時滿足各作戰區因地制宜之條件，以最大化防衛作戰之能量。

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