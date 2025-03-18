顧立雄明報告四年國防總檢討 報告揭「多域拒止、韌性防衛」新方向

國防部今（18）日發布的最新版《四年期國防總檢討》（QDR）。（擷自國防部官網）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部長顧立雄明（19）日將出席立法院外交及國防委員會，報告最新版《四年期國防總檢討》（QDR）。面對中共軍機、軍艦，無人機甚至是空飄氣球對我襲擾，並從傳統海、空域延伸至社會大眾及網際網路，國防部2025年QDR報告揭示，國軍將延續現有戰略，發展「多域拒止、韌性防衛」整備方向，並優先建構不對稱戰力，強化作戰韌性。

本（3）月最新版《四年期國防總檢討》，為國防部自2009年首度發布以來的第5版，本次報告共分6章23節，依序談論國際局勢的台海安全、國防戰略、軍隊整備、國防改革政策、全民防衛動員，以及對外的區域集體嚇阻等面向。

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在第2章的國防戰略裡，最新版QDR延續2017年報告的「防衛固守、重層嚇阻」戰略，強調將善用我地理防禦優勢及各式武器裝備，發展「多域拒止、韌性防衛」軍事作戰整備方向；並依「機動、敏捷、致命、成本效益、隱匿」等原則，組建陸、海、空、網路等多重領域戰力，形成嚇阻侵略的防衛力量。

至於第3章軍隊整備，國防部指出，戰力整建將秉持「建構不對稱戰力」、「強化作戰韌性」、「提升後備戰力」以及「厚植灰色應處能量」」四原則，同時強化去中心化運作、複式備援及機動分散等戰力部署作為，提升整體作戰韌性。

陸軍今（2025）年元月成立的「無人機訓練中心」，為國軍建構新型不對稱戰力的重點單位。（總統府提供）

上述建軍規劃，可對應至國軍近年持續採購無人機、新編無人機部隊，持續推動軍、民防合作，強化關鍵基礎設施防護等舉措，以及實施第四年的新制教召改革，還有海軍、海巡驗證水面船艦平戰轉換機制等作為，以滿足前述作戰整備、建軍備戰之經略。

國防部在報告末尾指出，面對國際局勢變化，國軍將延續「以備戰達到止戰」的態度，確保國家永續發展及維護區域和平穩定；透過發揮及彰顯臺灣地緣戰略價值，贏得國際社會認同與支持。

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