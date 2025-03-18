無人載具研發「極大化CP值」 中科院將公開攻擊型無人機、無人艇

國防部說明國防研發概況，指出今年將公開展示攻擊型無人機和自殺無人艇研發成果。圖為一艘國造無人艇在宜蘭近海停泊、活動。（李忠衛授權提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部部長顧立雄明天將至立法院外交及國防委員會報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部說明國防研發概況，今年將公開展示攻擊型無人機和自殺無人艇研發成果。

國防部指出，中科院依循不對稱作戰思維，設定「極低化操作技術倚賴與性價比極大化」為目標，佈局全般無人載具創研發展。空中部分，將監偵無人機專利釋商，以擴大產業規模和韌性，並統一規格介面以模組化快速迭代發展，更積極爭取光電酬載與軟體開發之技術優勢；同時由中科院將攻擊型無人機，區分短距精準獵殺、長滯空機動待命、動力飛行模式轉換、低成本巡弋飛彈等四種功能，結合國內外技術共同研發生產。

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國防部說明，水面部分，自殺無人艇為現階段標的，除了以火工技術強化破壞力，更在多元運輸佈放與自主群攻運用發揮創意與人因工藝，併同前述攻擊型無人機，預劃本年度內辦理公開展示。

國防部指出，為奠基國防科技自主研發能量，結合國科會「國防科技學研中心」，推動國防先進科技研究計畫，置重點於「無人載具及反制偵蒐」、「航太動力及飛彈系統」、「大氣水文及潛艇製造」、「武器系統及人員裝備」、「資電通訊及網路防護」及「創新/不對稱技術」等6大範疇，113年度計畫核定執行計125案，均由各領域專家學者通過評鑑，另114年度計畫核定執行計127案。

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