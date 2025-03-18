解決戰爭大量傷患 國軍年底前首設「捐血機構」 專管血液供應

國防部已指示衛勤部隊、前進外科小組，與衛福部、消防署、縣市政府衛生主管機關及急救責任醫院建立橫向協調機制，以利各單位瞭解「戰時國家醫療體系運作機制」。並規畫今年底前設立首座「捐血機構」，確保國軍血液供應。（資料照，陸軍第八軍團提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國不放棄武力攻台，戰爭時期救護問題備受關注，根據國防部最新報告，國防部已指示衛勤部隊、前進外科小組，與衛福部、消防署、縣市政府衛生主管機關及急救責任醫院建立橫向協調機制，以利各單位瞭解「戰時國家醫療體系運作機制」。並規畫今年底前設立首座「捐血機構」，確保國軍血液供應。

立法院外交及國防委員會明天將邀請邀請國防部部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。根據國防部送抵立院報告，為縮短平戰轉換間隙，強化後勤支援作戰能力，本部針對補給品屯儲、軍品運輸、裝備保修、網路通信及軍陣醫學等面向皆有精進措施。

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國防部表示，為使各級衛勤部隊熟稔一、二級衛勤設施開設及運作，衛勤部隊與國軍醫院前進外科小組協同作業，並與衛福部、消防署、縣市政府衛生主管機關及急救責任醫院建立橫向協調機制，以利各單位瞭解「戰時國家醫療體系運作機制」。

國防部說明，去年已辦理7場次「軍、公、民營醫療整合演練」，今年亦規劃7場次演練，擴大驗證急救責任醫院傷情穩定官兵轉送至榮譽國民之家，以及前進外科小組前推至外（離）島作業機制。

國防部另指出，為維持戰時國軍血液供給之韌性，規劃於今年底前成立國軍首座「捐血機構」，後續於中部、南部及東部國軍總醫院成立捐血機構。另參照友盟國家軍事血液計畫，將於115年成立「三軍血液計畫（Tri-Service Blood Program, TSBP）」，建立中央管理之血液供應系統，並制定血液政策與標準作業流程，確保國軍血液供應穩定機制。

國防部表示，另為強化國軍醫院對於化生放核等特殊災害事件應處能力，三軍總醫院、國軍臺中及桃園總醫院均已取得「毒化災急救責任醫院」認證資格，續管制國軍高雄、花蓮總醫院認證作業，使本島各作戰區國軍總醫院均有化學和生物災害事件基本應處能力。

政府近年開始強化醫療動員，2023年開始衛福部已規劃由全國急救責任醫院設置「專責病房」收治戰傷軍民，其餘非醫院服務的護理專業人力，將依衛福部動員計畫，於300個鄉鎮市區急救站協助收治自行前往的輕傷民眾。時任民進黨立委陳靜敏表示，我國有31萬持證護理專業人力，其中包括11萬非於醫院服務者，數量相當於國軍人數。

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