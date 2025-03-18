除立即備戰 國軍今年還會有那些演習？ 國防部報告報你知

國軍今年度還有什麼演習呢？除了現正執行的「立即備戰操演」外，國防部報告揭示，後續依期程尚有聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演、漢光41號演習等。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著共軍對台行動的轉變，國防部近年也開始調整、新增每年的戰演訓規畫，而今年度還會有什麼演習呢？除了現正執行的首次「立即備戰操演」外，國防部業務報告揭示，後續依期程尚有漢光演習丶聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及飛彈防禦操演，以及聯兵旅戰術對抗等演練等。

國防部今（18）日釋出的業務報告中表示，第一季海軍亦執行「聯合截擊作戰計畫演練」，並結合「空軍戰術總驗收」實施，以熟稔海、空聯合作戰計畫作為暨指揮管制程序。後續依期程執行「聯合資訊暨電子戰作戰操演」、「整體空中及飛彈防禦操演」、「漢光41號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍「精準飛彈射擊」、陸軍聯兵旅「戰術對抗」及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓。

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其中，今年漢光41號「電腦輔助指揮所演習」規劃於4月5日至4月18日，進行為期2週、14天13夜之對抗推演；而「實兵演練」部分則規劃於7月9日至7月18日，依防衛作戰階段實施10天9夜演練。

據業務報告中表示，海軍亦將於第一季執行「聯合截擊作戰計畫演練」，並結合「空軍戰術總驗收」實施，以熟稔海、空聯合作戰計畫作為暨指揮管制程序。圖為康定級艦操演資料畫面。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

國防部表示，因應敵突發狀況與聯合軍演威脅，國軍各項操演秉實戰化訓練為原則，採「實兵、實地、實時、實裝」方式施訓；憑藉戰術機動、戰力保存、海空聯合指管、濱海打擊及聯合火力運用等課目演練，以建立快速反應能力，並維持「高戰備」戰力為目標，提升跨軍種聯合作戰之效能。

而有關刻正執行的「立即備戰操演」，業務報告說明，因應中共針對性軍演，經研判威脅等級，執行「非計畫性」立即備戰操演，檢討原本需依賴動員、長時間準備的優先項目，以及友軍優先支援事項，擬規劃於（昨）3月17日至3月21日執行，過程採狀況誘導方式，使各級部隊熟稔防衛作戰中，備戰部署階段整備要項。

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