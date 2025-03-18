韓中海域爭端擴大？中國「巨型結構物」引爆黃海對峙2小時！

韓國海洋調查船「大地號」於2月26日在西海（黃海）韓中暫定措施水域遭中國海警阻撓調查行動，雙方海警隨後爆發長達兩小時的對峙。（圖翻攝自韓國海洋科學技術研究院官網）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國海洋調查船「大地號」（Onnuri）2月26日在西海（黃海）韓中暫定措施水域（PMZ）執行調查時，遭中國海警阻撓，隨後雙方海警展開長達兩小時的緊張對峙。

據韓聯社報導，韓國海洋水產部當天下午2時30分派遣1422噸級調查船「大地號」前往西海，調查中國在該海域擅自設置的數個大型移動式鐵骨結構物。這些結構物高達數十公尺，中方聲稱其為漁業養殖設施。

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當「大地號」接近目標約1公里時，中國海警攔阻，並派出3艘橡皮艇，數名中國籍平民攜帶工作用刀具靠近韓方船隻，阻止韓方投入調查設備。韓國海警事先待命，隨即派遣艦艇趕往現場，與中方海警爆發激烈對峙。

對峙期間，中方堅稱這些結構物屬於漁業養殖場，要求韓方立即撤離；韓方則強調自身調查行動正當合法，拒絕讓步。韓國政府懷疑，中國可能藉由設置這些結構物試圖主張該水域的主權。

事件發生後，韓國外交部強調，政府將從跨政府層面積極應對，確保韓國在西海的「正當合法海洋權益不受影響」。外交部已召見中國駐韓大使館官員，對此事表達強烈抗議，並向中方明確傳達韓方的堅定立場。

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