國防廠商合格名單建立加速 今年增至25家

國防部近年透過建立國防廠商名單建立國防自主供應鏈及供應品質，國防部表示，目前已核發25家廠商170張合格證明書。（圖片取自行政院）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部近年透過建立國防廠商名單建立國防自主供應鏈及供應品質，國防部表示，目前已核發25家廠商170張合格證明書。

立法院外交及國防委員會明天將邀請邀請國防部部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。國防部表示，本部自110年推動「國防產業發展條例」迄今，每年均依建軍備戰需求，定期滾動檢討列管軍品清單公告品項，作為廠商申請產發條例級別認證之標的，同時持續舉辦說明會宣導，目前共計舉辦16場，計1,682家次廠商參與，透過產官學研意見交流，並以專案輔導廠商申請級別認證，目前已核發25家廠商170張合格證明書。

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國防部強調，本部將持續透過多元管道宣導、召開廠商說明會、拓展潛在商源等作法，以落實推動產發條例，另配合經濟部協助合格廠商取得國外原廠認證、鼓勵外國廠商與合格廠商進行產業合作、相互投資及技術授權轉移等方式，建構國防產業供應鏈。

先前國防部向立院報告113年「國防廠商安全調查暨保密稽核執行成效」則指出，為防止中國及中製零件滲透國防供應鏈，去年初至11月30日，納編政戰局、軍備局及通次室共同執行列管軍品廠商安全查核，期間受理15家廠商，其中13家已完成，剩餘2家查核中。

而審計部前年中旬報告則指出，110年「國防產業發展條例」發展迄今有10家廠商通過認證。

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