沉寂90年後再回歸！ 「米契爾盃競賽」3支F-22中隊較勁ACE戰力

美國空軍宣布，在暌違近90年後，他們重新舉辦了「米契爾盃空中競賽」（The Mitchell Trophy Air Race），來自3個中隊的F-22戰機互相較勁「彈性戰鬥部署」（ACE）能力。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕這是一場F-22「猛禽」間的戰鬥！美國空軍宣布，在暌違近90年後，他們重新舉辦了「米契爾盃空中競賽」（The Mitchell Trophy Air Race），這是一場一次大戰時期，廣受王牌飛行員歡迎的熱門競賽，而如今美軍對飛機、比賽規則及資格要求，都進行了現代化調整，以較勁部隊間的「彈性戰鬥部署」（ACE）能力。

綜合美軍消息指出，駐紮於維吉尼亞州蘭利（Langley）空軍基地的美國空軍第1戰鬥機聯隊，於3月6日重啟了「米契爾盃空中競賽」，讓麾下的第27、71、94戰鬥機中隊的F-22戰機，於密西根州的塞爾弗里奇（Selfridge）空軍國民警衛隊基地，進行這場較勁。

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參賽隊伍不僅要比較完成飛行任務的速度，看誰最快飛抵塞爾弗里奇，還要仰賴地勤人員的戰技補給熟練度，考驗團隊合作。（圖片擷取自DVIDS）

「米切爾盃飛行競賽」始創於1922年，以紀念第一次世界大戰期間，在法國飛行事故中喪生的第一驅逐機大隊（現今第1戰鬥機聯隊的前身）飛行員約翰·蘭德魯姆·米切爾中尉，而塞爾弗里奇基地過去曾是這場比賽的競賽地，該基地當時為球場，昔日的參賽飛行員會駕駛舊式戰機，沿著周長約32公里的場地飛行5圈，以競賽飛行速度；這場比賽最終於1936年暫停舉辦。

時隔近90年後，承襲第1驅逐大隊的第1戰鬥機聯隊再度回到塞爾弗里奇重啟這場比賽，傳承意義非凡。第1戰鬥機聯隊指揮官特萊茲（Brandon Tellez）上校表示，這場比賽對飛行員做好現代作戰行動的準備，具有戰略重要性；也是向我們前輩的傳統致敬。

新的競賽規則中，其中1位參賽飛行員須跑至距機坪2.5公里的塞爾弗里奇航空博物館，在名冊簽名寫下「2025年度米契爾盃空中競賽」後，再駕機返回。（圖片擷取自DVIDS）

參賽的F-22戰機以2架為單位，必須橫跨446海浬（約826公里），從蘭利基地飛往塞爾弗里奇基地，並在當地完成各種ACE補給任務返回。（圖片擷取自DVIDS）

在新的競賽規則中，參賽的F-22戰機以2架為單位，必須橫跨446海浬（約826公里），從蘭利基地飛往塞爾弗里奇基地，並在當地完成各種ACE補給任務返回。參賽飛行員必須自行降落、停車，進行地面加油補給並起飛，而其中1位飛行員則須跑至距機坪2.5公里的塞爾弗里奇航空博物館，在名冊簽名寫下「2025年度米契爾盃空中競賽」後，再駕機返回。

美軍表示，這場競賽的最終結果由第1戰鬥機聯隊第94戰鬥機中隊的指揮官「魔鬼」（個人呼號）中校，駕駛的F-22奪冠。由於現今的密契爾盃融入ACE作戰概念，因此參賽隊伍不僅要比較完成飛行任務的速度，還要仰賴地勤人員的補給戰技；第94戰鬥機中隊就是以過人的後勤彈藥裝掛速度，因而獲得了這次比賽的冠軍。

這場競賽的最終結果由第1戰鬥機聯隊第94戰鬥機中隊奪冠，因為該中隊贏在過人的後勤彈藥裝掛速度。圖為94中隊官兵抱著象徵勝利的將盃慶祝。（圖片擷取自DVIDS）

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