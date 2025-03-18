連3天痛擊胡塞組織 美軍：直到胡塞不再襲擊才喊停

美國國防部發言人巴奈爾（Sean Parnell）17日召開記者會答覆媒體提問。（美聯社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普上周六（15日）宣布以「壓倒性致命武力」，打擊持續襲擾紅海船隻的胡塞武裝（Houthis，又譯「青年運動」），美方宣稱已擊斃多名胡塞武裝的領袖。美軍媒體《星條旗報》17日報導，美軍連續3天打擊胡塞武裝，美國國防部發言人巴奈爾（Sean Parnell）表示，直到胡塞武裝承諾停止襲擊美方船隻、危及美國人生命那一刻，美軍的行動才會告終。

美軍自15日起持續對胡塞武裝進行大規模打擊，造成胡塞武裝多名領袖喪生，不過，胡塞武裝也持續向美軍艦艇發動反擊，在短短48小時內已3度向「杜魯門號」航艦打擊群發射飛彈、無人機，但皆未造成美艦傷損。

在美軍襲擊胡塞武裝後，該組織的支持者於葉門發起大規模示威活動。（歐新社）《星條旗報》報導，巴奈爾17日表示，直到胡塞武裝承諾停止襲擊美方船隻、危及美國人生命那一刻，美軍的行動才會告終。他也說，如果胡塞武裝表明，將停止向美國人民開火，美方明天就可以停止打擊舉措，但胡塞武裝顯然選擇不從。因此，美軍的行動將毫不留情地削弱胡塞武裝能力，保持紅海等地航道暢通，這無關中東當地的政治局勢，而是將美國利益置於優先。

美國國防部長赫格塞斯同一日接受媒體訪問時，也做出相同答覆。他也表示，美軍的行動就是為了維持航行自由，以及恢復威懾力，「靠實力實現和平的日子回來了」。

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美軍參謀長聯席會議作戰次長（J3，我國稱為聯三）格林克維奇（Alex Grynkewich）中將表示，美軍中央司令部自上周六起打擊胡塞武裝目標，現已襲擊超過30處，至少打擊一處無人機設施，並殲滅數名無人機設施關鍵人物。他估計，美軍在這3天的空襲，可能造成數十名胡塞武裝人員傷亡，但應該未傷及葉門的平民。

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