2025全社會防衛動員演習 70％著重演練戰災搶救

國防部今（18）日在送立法院的書面報告中指出，「萬安」、「民安」重新整合成的「2025城鎮韌性演習」當中，全社會防衛動員演習所著重的各項災害搶救作為，其中應對戰災佔70%以上。圖為去年舉行的中部萬安演習，高鐵彰化站模擬遭飛彈襲擊，軍警消等單位投入搶救。（資料照，記者陳冠備攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應各種敵情威脅及天災情況，總統賴清德大力推動「全社會防衛韌性」，建構政府與社會核心功能持續運作的韌性機制。國防部今（18）日在送立法院的書面報告中指出，「萬安」、「民安」重新整合成的「2025城鎮韌性演習」當中，全社會防衛動員演習所著重的各項災害搶救作為，其中應對戰災佔70%以上，將採無劇本、小規模方式，驗證各項戰時演練。

國防部送抵立院外交及國防委員會的書面報告陳述，全社會防衛韌性為總統重大政策，因應各種威脅和天災情境，建構政府和社會核心功能持續運作之韌性機制。國防部承命綜理行政院動員會報秘書工作，2024年合計召開12次跨部會協調會，重點檢視動員法規、研訂各級動員計畫及精進資訊系統整合等事項，並配合各部會盤點戰略物資、維生系統、防空疏散避難處所及救濟站等工作，列入動員計畫推動，以維持政府緊急應變及國民基本生活需要。

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今年度「萬安」、「民安」已重新整合為「2025城鎮韌性演習」，其中「全社會防衛動員演習」採無劇本、小規模方式進行各項演練，演習置重點於戰時景況下各項災害搶救作為（戰災70%以上），採實地、實景驗證戰時聯合應變指揮管制中心運作、民生必需品配售、救濟站、急救站開設、關鍵基礎設施及資訊安全防護等課目。

防空演習擴大驗證3鄉鎮市區 民眾需實際進入避難設施

另針對民眾熟悉的「防空演習」，各縣府從去年各擇2鄉鎮市區，提升至今年各擇3鄉鎮市區，擴大驗證民眾「實際進入」防空疏散避難設施及轉移至救濟站等演練，使民眾熟悉疏散等應變措施，以提升地方政府應變能力。

今年14天教召擴訓2萬多人 預期達「訓完可用」目標

此外，教召訓練去年起結合作戰區域採實地施訓，各類課程除按部隊類型，訂定訓練要項及時數配比，同時增加14天教召訓額約7千餘員。今年則規劃14天教召擴訓約2萬餘員，同步調增通信訓練、應用射擊及綜合鑑測等課目，強化訓練內容，除符合兵科特性及專業專長，磨練戰鬥技能，期達「訓完可用」目標；另藉頒發召集獎金及榮譽狀表揚等方式，推廣志願教召與步槍射訊，以鼓勵後備軍人參與戰技複訓。

年度人力動員（同心）演習，已配合漢光實兵操演，逐年調增後備軍人參演規模，今年同心35號演習持續增加參演人數並採14天召訓，將結合縣市聯合應變中心實施指管驗證等課目，協同憲、警、消及民防團隊遂行全社會防衛動員演練，以磨練作業程序及檢視計畫適切性。

去年物力動員（自強）演習為強化各部會物力動員職能，編組內政、經濟、交通、衛福部及退輔會等部會，就徵購、徵用標準作業程序觀摩驗證。今年自強41號演習亦結合漢光想定，策劃物力動員演練課目，針對徵購、徵用及生產轉換作業，誘導參演部隊運用全民戰力綜合協調組織，遂行軍需車機物資動員、軍需工業生產、軍民醫療整合及輔導組織協力徵購徵用書送達等演練，以統合全民總力支援軍事作戰。

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