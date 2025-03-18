獵殺大型無人機！ 美軍「自由之鷹」飛彈試射告捷

「自由之鷹一號」（FE-1）從概念設計到首次試射僅耗時107天。（取自BlueHalo官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國BlueHalo公司，專精於反無人機系統（ C-UAS）研發，近日宣布其為美國陸軍開發的新一代反無人機飛彈（Next-Generation C-UAS Missile, NGCM）「自由之鷹一號」（Freedom Eagle-1, FE-1）已成功完成首次實彈試射。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這項成就不僅驗證了該飛彈的性能，也為其量產與實戰部署奠定基礎。美國陸軍推動此計畫，旨在對抗日益進化的無人機威脅，特別是具備高機動性的大型無人機。

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試射於今年1月在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）進行，共發射三枚飛彈，均精準命中目標，成功確認導引、導航與控制等關鍵技術。測試團隊收集了影像、雷達軌跡、射頻診斷與感測器數據，為後續研發大幅降低技術風險。

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BlueHalo執行長莫尼梅克（Jonathan Moneymaker）表示，全球安全環境快速變化，歐洲、紅海與台灣海峽等地的新型空中威脅不斷湧現，此次試射證明該公司能迅速提供前線所需的防禦能力。

這款飛彈的研發速度令人矚目。BlueHalo「業務發展總監（Chief Growth Officer）」巴特（James Batt）指出，從概念設計到首次試射僅耗時107天，且達成「三發三中」的佳績，凸顯團隊的專業與效率。

「自由之鷹一號」專為攔截大型無人機（Group 3及以上）設計，相較現有系統，其機動性更強、射程更遠、部署更快，能有效填補美軍反無人機能力的缺口。

美國國會亦高度支持此計畫。2025財年《國防授權法案》明確強調新一代反無人機技術的重要性，反映出對當前安全挑戰的關注。BlueHalo預計於2025年第三季舉辦實彈射擊展示，邀請軍方與相關單位觀摩，進一步展現「自由之鷹一號」的實戰潛力。這款飛彈的問世，將為美軍防空戰力注入新動能，並樹立全球反無人機技術的新標竿。

新一代反無人機飛彈「自由之鷹一號」（）專門對付大型無人機。（取自BlueHalo官網）

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