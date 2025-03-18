國軍續擴充無人機部隊量能 今年預計完訓3164員

國防部表示，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊量能，三軍已分別成立訓練中心或專責單位，今年預計完訓3164員，較去年成長3倍。圖為軍民合作開發的「戰術近程無人機」已撥交陸軍使用，國軍也啟動第二階段採購獲得更先進的機種。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕世界各國借鑑俄烏戰爭，無人機已成為現代戰場上不可或缺的裝備，也是我國「不對稱作戰」戰略的重中之重。國防部今（18）日表示，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊量能，三軍已分別成立訓練中心或專責單位，今年預計完訓3164員，較去年成長3倍。

國防部今天送抵立院外交及國防委員會的書面報告陳述，參照俄烏戰爭所見，無人機已成為現代戰場上不可或缺的裝備，廣泛應用於偵察、打擊、監視及戰場管制。

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報告陳述，國軍透過委製、對外軍購及國內採購等多元管道籌獲各型無人機，並藉由自主研發與生產，厚植國內產業供應鏈。同時，爭取與友盟國家技術合作，共同打造無人機非紅供應鏈。

國防部指出，國軍持續建置、擴編無人機專責部隊，三軍分別成立訓練中心或專責單位，負責訓場建置以及年度訓練流路規劃，其中陸軍無人機訓練中心已於2025年1月正式編成，負責地面部隊各型無人機基礎操作、師資培訓、戰術戰法測試與運用等訓練。

國防部強調，後續規劃由基礎至進階循序訓練，提升操作手及師資能量，2024年計完訓891員，2025年預劃完訓3164員。國軍因應無人機獲裝及反制需求，分別策頒「無人機戰力整合運用」及「國軍無人機運用管理與反制」指導，並撰擬各類教範及手冊，以建立整體運用概念與反制應處作為，發揮無人機作戰效益。

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