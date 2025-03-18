新版《四年期國防總檢討》 顧立雄引羅馬名言「汝欲和平，必先備戰」

賴清德總統距去年就職至今已將近10個月之久，國防部並按「國防法規定」，於任期第10個月前夕公佈「四年期國防總檢討」。（記者吳哲宇翻攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕賴清德總統距去年就職至今已將近10個月之久，國防部並按「國防法」規定，於任期第10個月前夕公佈「四年期國防總檢討」。國防部長顧立雄於序言引用羅馬名言「汝欲和平，必先備戰」，表示國軍提高軍事整備，強化全民防衛，目的絕非營造戰爭氛圍，而是喚起全民警覺意識，以堅定捍衛國家生存。

立法院外交及國防委員會明天將邀請邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢，其書面並已送抵立院。顧立雄於序言中表示，當前美中戰略競爭持續、俄烏、以哈戰爭與中共在區域內的軍力擴張，加上中共、北韓、伊朗、俄羅斯等威權勢力正在合流，導致全球地緣政治風險日益升溫且充滿挑戰。臺海在這個戰略競爭加劇的時代，被部分軍事觀察家認為是全世界最危險的區域之一。其原因除了中共從未放棄以武力作為解決臺海爭議的選項，更源自中共不斷增長的軍事實力，以及對外窮兵黷武的蠻橫作風。

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對此，顧立雄強調，我們必須居安思危，不可一刻或忘國防安全。正如古羅馬名言「汝欲和平，必先備戰」，國軍提高軍事整備，強化全民防衛，目的絕非營造戰爭氛圍，而是喚起全民警覺意識，以堅定捍衛國家生存。

顧立雄指出，北京當局近年憑藉軍事現代化成果，運用「正規併非正規」之複合式威脅手段，破壞臺海和平穩定，削弱國人對國家與國軍的信心。我國必須加速國防硬實力的建設及軟實力的發揮，國軍也持續整合全民總力，打造重層嚇阻的國防力量，運用不對稱思維及堅強軍事實力，挫敗北京霸權的野心，讓中共認知武力奪臺的企圖與行動，不僅須付出高昂代價，且將無功而返，迫敵不斷遞延可能軍事冒進的時間表。

顧立雄說，我們觀察到，近年中共日益增強的灰帶侵擾與挑釁，其脅迫行動也延伸至其他島鏈國家及南海區域。臺灣會以實際行動展現自我防衛的決心及能力，也呼籲自由世界應向中共釋出更明確的訊息，採取積極行動，以集體力量遏阻臺海衝突發生。

顧立雄說明，本版重點在體現總統國防理念，及涵蓋國防、經濟、外交及兩岸的「和平四大支柱行動方案」，並揭示未來重要國防興革重點，有助國人及國際社會瞭解我國防、軍事戰略及重要施政規劃。

顧立雄強調，我國是追求有實力的和平、熱愛自由民主生活的國家，守護家園、保衛人民則是國軍最重要的使命。前瞻未來，國軍任重道遠，除了持續務實推展各項國防革新要務，並借鑑俄烏、以哈軍事衝突，接軌創新思維與科技運用，加速國防產業自主升級，同時也要把握加入全球國防供應鏈的機會，尋求共享民主價值、聚合彼此理念的新夥伴關係，為印太區域及全球和平穩定做出貢獻。

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