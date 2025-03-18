《四年期國防總檢討》 國防部預測中共對台作戰6特徵

國防部指出，隨著中共軍事能力增長、作戰方式改變及無人系統、人工智慧等新科技運用，臺海作戰型態持續轉變，包括預警時間縮短、戰場透明度增加、作戰節奏加快及攻擊手段多元等。（美聯社資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中共併吞台灣野心從未消失，國防部今公佈最新《四年期國防總檢討》（QDR）指出，隨著中共軍事能力增長、作戰方式改變及無人系統、人工智慧等新科技運用，臺海作戰型態持續轉變，包括預警時間縮短、戰場透明度增加、作戰節奏加快及攻擊手段多元等。國軍將更重視立即戰備、快速動員、縱深防衛及持久韌性，挫敗敵速戰速決計畫。

國防部分析現代中共6大對台作戰特徵，指出中共正「建構全天候、多領域情監偵與作戰指管」、「演練海空封鎖手段，逐步縮緊台灣周邊交通線」、「登島作戰以奪取港、灘、場為首要目標」、「結合新式裝備與傳統武器實施多層次火力打擊」、「加強軍民聯合行動，快速轉換作戰態勢」及「持續擴充戰略武器，嚇阻國際介入臺海衝突」。

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演練海空封鎖手段部分，國防部指出，近年中共大量建造海軍與海警艦艇，可相互搭配運用，對本島重要港口及交通線建立隔離或封鎖區域，阻撓重要戰略物資運輸與商業活動。部署之海空兵力及預先在我方周邊之布勢，亦可能快速實施封鎖行動，或轉為正規攻臺行動。

加強軍民聯合行動部分，國防部揭示，共軍規劃運用民間動員與運輸能量協助作戰，除解決正規運輸載具不足問題，亦有助混淆攻臺徵候，影響我國及國際對共軍「由演轉戰」之研判預警，壓縮國軍戰備應變時間。

6大對台作戰形態

國防部指出，隨科技發展，共軍對台作戰型態已經改變，共軍犯臺戰略預警時間縮減，「徵候難以明確判斷」，平戰轉換相對快速與模糊。

國防部表示，現有商業偵照衛星及全球通訊、定位系統普及，戰場透明度提高，部隊須更加重視隱蔽、掩蔽及訊跡管理，並建立更加靈活、快速的兵力分散與集中能力，才能在敵火下有效保存戰力。

國防部認為，遠距武器及無人系統快速發展，使敵我部隊可從更遠距離、以多種方式對戰場目標精準攻擊，前線與後方之界線模糊。對於彈藥與補給的需求量更為龐大，如何確保軍備物資供應，為攻守雙方作戰成敗的關鍵。

國防部說，敵攻勢性電子戰結合硬殺攻擊威脅甚鉅，國軍如何確保我方通信與定位、導航等系統之效能，攸關作戰部隊之戰力發揮與存續。

國防部並指出，大量無人系統，包括智慧化攻擊型無人機與滯空彈藥的運用，改變地面作戰與防空作戰型態，並可協同執行海上目標攻擊與遠距打擊任務。

國防部表示，衝突爆發後，敵方將以傳統、混合及非正規戰力，對我國土採取多領域攻擊。有效的防衛作戰需仰賴全社會支持，包括迅速有效動員全民總力支持作戰，及確保政府與民生關鍵功能的基本運作。

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