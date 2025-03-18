厚實維保能量 空軍斥資近19億元對美採購航材

空軍現役E-2K預警機。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍各單位採購各式軍備的同時，亦投入預算鞏固後勤維保能量。根據政府採購網今（18）日公布的決標公告，國軍透過駐美軍事代表團，與美商諾格簽署「航材零附件開放式供售合約」，總金額達18億9627萬4787元。雖然這則決標公告未提及所涉軍備，但比對廠商產品與國軍現役機隊，可能與E-2K預警機有關。

根據政府採購網今日公布的決標資訊，國防部透過駐美軍事代表團執行一項對美限制性招標案，就總金額18億9627萬4787元的「航材零附件開放式供售合約」，與美國軍工巨擘諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）簽約。此案自今年2月26日執行至2028年12月31日，將為國軍提供航空器所屬零組件。

雖然這項採購案未提到涉及裝備，但將諾格研製的裝備與國軍現役航空器進行比對，可能為空軍現役5架E-2K預警機的航材零附件。

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空軍現役E-2為1990年代向美國採購的預警機，其中4架E-2T在1995年成軍，隨後於2013年性能提升為「E-2K」。國軍在1999年增購2架E-2K，致使E-2K的機隊總數達到6架。不過，其中1架E-2K預警機於2022年執行任務，未遵循程序落地，致使機體嚴重毀損，空軍未再修復，導致機隊數量減至5架。

至於新一代預警機的採購規劃，據了解，空軍擬向美國採購6架新型E-2D預警機，其有效偵蒐範圍達550公里，航程超過2500公里，皆遠優於現役的E-2K預警機，即使在台灣東部外圍空域，也可以掌握台海動態。

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