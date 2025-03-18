美軍網站貫徹廢DEI 硫磺島升旗手、電影「獵風行動」原型都被刪

美國海軍陸戰隊官兵在硫磺島戰役期間，在硫磺島摺鉢山升起美國國旗。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普上任後，將政府單位涉及「多元、平等與包容」（DEI）政策的組織、事務逐一廢除。美國媒體《華盛頓郵報》報導，美國國防部網站紀念二戰硫磺島戰役升旗手海斯（Ira Hayes），還有扮演太平洋戰事關鍵角色的納瓦霍人譯電員相關頁面都被移除。五角大廈回覆，DEI政策使一個群體置於另一個之前，將破壞部隊的團結。

皮馬族的海斯在第二次世界大戰期間投身美軍陸戰隊服役，他參與多場太平洋戰爭的軍事行動，其中以1945年硫磺島戰役最為著名。海斯在當年2月23日與5名同袍，在硫磺島摺鉢山升起一面美國國旗，照片被廣為流傳。雖然此事使他揚名立萬，卻也因創傷後壓力症候群（PTSD）染上酗酒習慣，1955年辭世，年僅32歲。導演克林伊斯威特（Clinton Eastwood）於2006年拍攝《硫磺島的英雄們》電影，讓這個故事躍上大螢幕。美軍陸戰隊一兵（後官拜下士）海斯（Ira Hayes）參與硫磺島升旗，但外媒報導，他的事蹟已不復見於美國國防部網站。（美聯社檔案照）

另外，美軍在太平洋戰爭期間，考量納瓦霍語複雜、難被破譯，因此納入美軍無線電密碼一環，美國多位納瓦霍族人因此投身戰場，為美軍通訊秘密把關。這段故事因導演吳宇森2002年的作品《獵風行動》而聞名。

美國總統川普在第一任期時，曾接見曾參與二戰的納瓦霍族譯電員。（美聯社檔案照）這二段涉及美國原住民的故事，原本都可以在美國國防部網站查閱，但《華盛頓郵報》18日報導，在川普政府廢止「多元、平等與包容」政策下，涉及美國原住民族與少數族裔的頁面都已被移除，攸關多元性別的LGBTQ+軍人頁面也已消失。

《華盛頓郵報》向美國國防部求證，雖然五角大廈未提到具體刪除的網站內容，但表示，正如美國國防部長赫格塞斯所言，DEI在國防部已不復存在。因為DEI計畫將置一個群體於另一個之前，如此分化行為將破壞部隊團結，威脅任務執行。

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不過，五角大廈清除DEI有關事蹟之舉引發討論，以納瓦霍人的二戰事蹟為例，美國陸軍退役准將、歷史學者塞杜勒（Ty Seidule）認為，這些人正是因為族裔而被選中，不可能把族裔與成功達成任務予以切割。

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