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北極軍演升溫 美B-52戰略轟炸機遭多國戰機「模擬夾擊」

2025/03/18 15:48

美國空軍B-52H轟炸機（中）與兩架F-35戰機（左下、右上）在空中編隊飛行。這張照片攝於近期北約多國在北極地區舉行的「塔樓堡壘」聯合演習期間，該演習模擬了戰機攔截轟炸機的場景。（圖取自USAFE-AFAFRICA專頁）美國空軍B-52H轟炸機（中）與兩架F-35戰機（左下、右上）在空中編隊飛行。這張照片攝於近期北約多國在北極地區舉行的「塔樓堡壘」聯合演習期間，該演習模擬了戰機攔截轟炸機的場景。（圖取自USAFE-AFAFRICA專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍一架B-52H「同溫層堡壘」（B-52H Stratofortress）戰略轟炸機，日前在北極地區的一場高強度演習中，遭到來自三個北約（NATO）成員國及夥伴國的戰機「攔截」。

《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，作為「轟炸機特遣隊25-2」（Bomber Task Force 25-2）的一部分，這架B-52H參與了代號「塔樓堡壘」（TOWER CITADEL）的演習。這場演習於3月17日舉行，模擬了攔截和防空作戰，參與的戰機包括荷蘭皇家空軍的F-35「閃電II」（F-35 Lightning II）戰機、丹麥皇家空軍的F-16「戰隼」（F-16 Fighting Falcons）戰機，以及瑞典的JAS 39「獅鷲」（JAS 39 Gripens）戰機。

根據美國駐歐非空軍（USAFE-AFAFRICA）的說法，這項任務讓參與國得以測試其快速反應警戒（QRA）能力，以及應對模擬空中威脅的戰力投射能力。

「與盟友和夥伴一起訓練，有助於增強互操作性，並確保在潛在的真實情況發生前，實現無縫協調和溝通，」美國駐歐非空軍轟炸機特遣隊負責人·史密斯中校（Lt. Col. Kendall Smith）表示。他強調：「這些任務直接強化了殺傷力、戰備狀態和作戰能力。」

B-52H「同溫層堡壘」是一種能夠攜帶傳統武器和核武器的長程戰略轟炸機，經常執行「轟炸機特遣隊」（BTF）部署任務，以強化在歐洲的嚇阻力量和盟友合作。

美國空軍表示，「塔樓堡壘」演習是本次部署期間完成的第13次行動，凸顯了在區域緊張局勢持續升高之際，各國對北極安全的日益重視。

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