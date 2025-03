重槌反擊、目標出爐！ 美軍F/A-18、戰斧飛彈持續狂轟胡塞武裝

美國近日祭出新一輪的反擊行動,由海軍艦載機F/A-18及艦射戰斧飛彈等,針對葉門境內數十個胡塞武裝目標,如指揮控制中心、武器生產設施等,進行源頭打擊。圖為F/A-18從杜魯門號起飛。(圖片擷取自中央司令部的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕胡塞武裝組織近日對紅海的美軍「杜魯門號」(CVN-75)航艦發動攻擊,對此川普震怒祭出新一輪的反擊行動,由海軍艦載機F/A-18及艦射戰斧飛彈,針對葉門境內數十個胡塞目標,進行源頭打擊;這場先發制人的攻擊行動截至目前仍在繼續,目標是指揮控制中心、武器生產設施、儲存倉庫、飛彈發射器和該組織的領導層級。

負責執行中東軍事行動的美國中央司令部(CENTCOM)近日頻繁發布消息表示,自15日起美國中央司令部對葉門境內、伊朗支持的胡塞武裝組織(Houthi,另譯為青年運動),發起一系列大規模軍事行動,這包括對葉門境內的胡塞目標進行精確打擊,以捍衛美國利益、並遏制敵人。

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG