重槌反擊、目標出爐！ 美軍F/A-18、戰斧飛彈持續狂轟胡塞武裝

美國近日祭出新一輪的反擊行動，由海軍艦載機F/A-18及艦射戰斧飛彈等，針對葉門境內數十個胡塞武裝目標，如指揮控制中心、武器生產設施等，進行源頭打擊。圖為F/A-18從杜魯門號起飛。（圖片擷取自中央司令部的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕胡塞武裝組織近日對紅海的美軍「杜魯門號」（CVN-75）航艦發動攻擊，對此川普震怒祭出新一輪的反擊行動，由海軍艦載機F/A-18及艦射戰斧飛彈，針對葉門境內數十個胡塞目標，進行源頭打擊；這場先發制人的攻擊行動截至目前仍在繼續，目標是指揮控制中心、武器生產設施、儲存倉庫、飛彈發射器和該組織的領導層級。

負責執行中東軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）近日頻繁發布消息表示，自15日起美國中央司令部對葉門境內、伊朗支持的胡塞武裝組織（Houthi，另譯為青年運動），發起一系列大規模軍事行動，這包括對葉門境內的胡塞目標進行精確打擊，以捍衛美國利益、並遏制敵人。

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CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen



On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 15, 2025

從多個官方影片中可見，F/A-18艦載機頻繁起降出動，海軍艦艇也相繼射擊「戰斧」巡弋飛彈等，對目標實施精確打擊；截至今（18）日，攻擊行動仍然在進行中。而這次先發制人的打擊，目標是指揮控制中心、武器生產設施、儲存倉庫、飛彈發射器和該組織的領導層級。

目前還不清楚這項行動將持續多久，但美國官員表示，行動將持續到叛軍停止對航道的襲擊為止。國防部長赫格塞斯在第二波攻擊行動之前也聲明，一旦胡塞武裝表明停止對船艦及無人機進行攻擊，那麼這場行動就會結束，否則在此之前，美軍的攻擊不會停歇。

CENTCOM forces continue operations against Iran-backed Houthi terrorists... pic.twitter.com/zEWykoDKQR — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 17, 2025

CENTCOM forces continue strikes against Iran-backed Houthi terrorists… pic.twitter.com/Ao5FD7mDHW — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 17, 2025

美國總統川普也在社群媒體上向胡塞武裝發出最後通牒，表示美國將讓胡塞武裝對任何威脅國際航運的行為，承擔全部責任。他還警告伊朗稱，胡塞武裝的襲擊將被視為伊朗武器和領導層發射的子彈；伊朗將被追究責任並承擔後果。

據軍聞網站《The Aviationist》報導統計，胡塞武裝對紅海航道的攻擊已持續18個月，自2023年以來，針對美國海軍水面艦的襲擊已超過174次，此外，針對商船的襲擊企圖亦超過145次；雖然針對美國海軍艦艇的攻擊沒有成功，但多艘商船遭到無人機和彈道飛彈的破壞。

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