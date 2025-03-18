中國翻修的柬埔寨軍港下月啟用 日本軍艦率先停靠

柬埔寨海軍人員於2019年7月26日，在位於金邊西南方的西哈努克市（Sihanoukville）雲壤海軍基地（Ream Naval Base），站立於一艘巡邏艇上。該基地近期由中國出資翻修，將於4月2日啟用。（美聯社）〔記者陳成良／綜合報導〕柬埔寨軍方今（18）日宣布，由中國出資翻修的雲壤海軍基地將於下個月啟用，一艘日本軍艦預計將成為首艘停靠的船艦。此舉引發美國關注，因為該基地位於泰國灣，鄰近爭議不斷的南海，具有重要的戰略價值。

雲壤海軍基地（Ream naval base）位於柬埔寨南部海岸，靠近中國幾乎全盤聲索的南海。美國擔憂，這座基地可能成為中國在泰國灣的戰略據點，影響區域權力平衡。柬埔寨皇家武裝部隊發言人通索利莫少將（Major General Thong Solimo）向法新社透露，「基地第一階段工程將於4月2日正式啟用」。

通索利莫少將補充道，泰國皇家武裝部隊總司令馮皮森（Vong Pisen）18日與日本武官會面時確認，日本軍艦將率先停靠雲壤基地，並強調其他國家船艦也將獲准停靠。這顯示柬埔寨試圖在國際間保持平衡姿態。

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圖為中國軍艦2023年年底停靠柬埔寨雲壤海軍基地。（圖取自柬國防長迪西哈臉書）柬埔寨長期以來是中國在東南亞最堅實的盟友。近年來，北京對金邊當局的影響力不斷擴大，在前總理韓森（Hun Sen）執政期間，中國投入數十億美元興建基礎設施；反觀美國與金邊的關係卻持續冷淡。

儘管雲壤基地翻修的早期曾獲得美國資金，但中國自2022年起資助此案。2023年12月，中國軍艦首度停靠該基地新建的363公尺碼頭，隨後在去年12月，一艘美國軍艦停靠柬埔寨，成為8年來首例。美國陸軍高階指揮官今年2月造訪金邊，與現任總理、洪森之子韓馬內（Hun Manet）會晤，尋求擴展雙邊防務合作。

柬埔寨還將接收中國提供的2艘軍艦強化國防實力。面對外界質疑，柬埔寨領導人一再否認基地專供外國使用，強調其自主性。

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