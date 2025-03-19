應對俄羅斯威脅 歐陸四國退出「地雷公約」

因應俄羅斯威脅，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞退出禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》。圖為地雷示意圖。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北約成員國波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞18日發表聯合聲明，表示為了應對俄羅斯的軍事威脅，計畫將退出禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》。

綜合外媒報導，目前全球有160多個國家與地區，簽署禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》，包括烏克蘭在內，但不包括美俄。波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞退出《渥太華公約》之後，將可再次儲存、使用地雷。

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4國防長在聯合聲明中表示：「與俄羅斯、白俄羅斯接壤的北約成員國，面臨與日俱增的軍事威脅。透過此決定，我們發出一項明確訊息，那就是『我們國家已做好準備，可透過一切措施來捍衛自身的安全需求』。」不過聲明中也強調，儘管退出《渥太華公約》，但他們仍致力於國際人道法規，在滿足安全需求的同時，繼續堅持人道原則。

除了波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞之外，其他國家也有可能退出《渥太華公約》。《路透》報導指出，芬蘭在2012年簽署《渥太華公約》，是最後一個簽署的歐盟國家，由於芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1340公里，在烏俄戰爭後，芬蘭正考慮退出《渥太華公約》，理由是俄羅斯在烏克蘭大量使用地雷。芬蘭議會國防委員會主席柯普拉（Jukka Kopra）18日表示，波蘭和波羅的海國家的決定是「正確且明智的」。

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