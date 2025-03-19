中國軍演侵門踏戶 我續偵獲共軍13機10艦擾台

國防部2025/03/19公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國國務院譴責中共「聯合戰備警巡」明目張膽且不負責任，共軍仍持續出動機艦擾台。國防部今（19）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時，國軍偵獲共機13架次，其中1架次逾越海峽中線，侵擾台灣北、西、西南空域，另有10艘次共艦在台海周邊活動。

根據國軍監控資料，13架次共機包含主戰機、輔戰機及無人機，其中2架次主戰機於昨天下午2時25分至2時40分在我北部空域活動，8架次主戰機及無人機於昨天上午8時至下午5時40分間在我西部、西南部空域活動，其中1架次逾越海峽中線；另有3架次主、輔戰機於昨下午12時50分至晚上8時10分於西南空域活動。

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國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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