獨家》花東「立即戰備操演」 雄三丶弓三飛彈雨中戰鬥部署

海軍雄三飛彈發射車組在雨中急馳，並在東海岸陣地完成戰鬥部署。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍第二作戰區執行「立即備戰操演」，三軍部隊除了海軍出動沱江艦跨區支援外，空軍出動F-16V捍衛東部領空、天弓三型防空飛彈進入戰鬥位置，陸軍各型戰甲車則在雨中馳赴戰時部署區域，展現出平日精實訓練成果。

國軍17日起實施為期一周的「立即備戰操演」，規模僅次於年度的「漢光演習」，又稱為「小漢光」，國軍第二作戰區（花東地區）自國防部命令下達後，轄內三軍部隊依令進入戰時戰備及戰術位置，藉此驗證日前漢光兵推科目，並為7月的漢光演習暖身。

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官員指出，往年除了漢光演習外，每季的戰備月操演，僅實施小規模的戰備偵巡，以部分擔負戰備的部隊為主，將各型武器裝備藉由戰術機動實施戰備操演，這次實施「立即備戰操演」，則是全面投入，狀況也接近實戰和漢光演習的規模 。

空軍天弓三型飛彈進入戰術位置，發射架升起完成作戰準備。（記者游太郎攝）

花蓮地區包括F-16V升空戰備、進入佳山基地戰力保存；天弓三型飛彈進入戰術位置，發射架升起模擬接戰狀況，其他各型飛彈和快砲也實施戰鬥部署；海軍則出動沱江級編號620富江艦，由其他作戰區支援東部地區作戰，昨天緊急駛抵花蓮港整補及部署。

海軍除了富江艦增援外，也出現雄二及雄三飛彈機動發射車編組奔馳在台11線，並在東海岸陣地完成部署，嚴密監控和防範共軍艦隊出沒在東部海域。

陸軍花防部的CM-21裝甲人員運輸車也出現在街頭，不斷根據狀況變換戰術位置，規模和強度也直逼漢光演習，官兵私下透露，事實上相關的戰術位置和戰時部署，平時均已演練多遍，對他們而言駕輕就熟。

海軍編號620富江艦支援東部作戰，駛入花蓮港整補。（記者游太郎攝）

陸軍花防部CM-21甲車在雨中機動，駛往戰術位置完成部署。（記者游太郎攝）

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