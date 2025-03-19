漢光41想定共軍2027可能犯台 顧立雄：設定2年驗證期程以達高戰備能力

國防部長顧立雄。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「立即備戰操演」進入第3天，國防部長顧立雄今（19）日表示，漢光演習本來就會設定往後一至兩年的驗證期程，以達高戰備能力目標，而針對預警時間縮短則來自發現共軍不如過去需要長時間準備的想像，因此在掌握關鍵預警徵候之後須料敵從寬，驗證盡快做好「立即備戰」的能力。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「四年期國防總檢討（QDR）」及業務概況並備質詢，顧立雄與會前接受媒體聯訪。

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針對漢光41號演習以「2027共軍可能犯台」為想定，顧立雄表示，漢光演習從高階幹部圖上兵推、電腦輔助指揮所演習到實兵演練，一直都會往後設定一到兩年的期程，以驗證聯合戰力、新式武器等訓練，以達高戰備能力目標。

至於為何將共軍犯台預警時間縮短？顧立雄說明，國軍透過聯合情監偵手段以及跟友盟的情資交換，發現中共相關演訓的威脅，以及「由訓轉戰」或「由演轉戰」所需時間，並不如過去所想像需要非常長的時間準備。

因此，顧立雄指出，在掌握共軍關鍵的預警徵候之後，當然應該料敵從寬，採取應對行動。這也是國防部強調灰色地帶襲擾，從經常戰備時期到二級加強戒備，再到一級加強戒備，都應盡快做好「立即備戰」的原因。

顧立雄強調，如果沒有這樣的警覺，萬一真的遇到狀況發生，國軍備戰就沒辦法到位，所以寧願想定共軍「由訓轉戰」或「由演轉戰」時間縮短，驗證並提升我軍立即回應的能力。

國防部QDR明確訂定國防預算提升至GDP3%目標，媒體詢問如何爭取在野黨支持？顧立雄說，強化自我防衛能力是國防部認為向世人展現決心的重要項目，會就此與朝野、社會虛心溝通，盼獲各方支持國防預算提升，強化台灣自我防衛能力。

顧也強調，最重要的是「以實力換取和平」，提升自我防衛才能跟友盟一起產生集體嚇阻力量，避免戰爭發生，這也是提升國防預算最大的目標。

最後有媒體詢問，未來是否會延長義務役役期為2年，顧立雄則明確否認，「沒有這樣的規劃」。

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