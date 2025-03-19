裝甲猛獸！M1A2 SEP v3戰車亮相 美沙聯軍實彈演練

美國陸軍第278裝甲騎兵團G連的一輛M1A2 SEP v3「艾布蘭」（Abrams）主力戰車，2月12日在美國中央司令部的責任區內，於「友誼25」演習中發射主砲。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近期與沙烏地阿拉伯皇家陸軍進行了代號為「友誼25」（Friendship 25）的聯合實彈演習。美國國防視覺資訊發布服務處（Defense Visual Information Distribution Service, DVIDS）公布了演習的最新畫面，展示了此次在美國中央司令部（USCENTCOM）轄區內進行排級和班級層面的作戰訓練。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此次演習旨在加強美軍與沙烏地阿拉伯軍隊的合作，並動用了美國陸軍第278裝甲騎兵團（278th Armored Cavalry Regiment）的最新型M1A2 SEP v3「艾布蘭」（Abrams）主力戰車。

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這段於2月12日在未公開地點拍攝的畫面，捕捉了M1A2 SEP v3戰車的先進作戰機動。透過「友誼25」演習，美、沙兩國部隊得以提升彼此的戰力，加強回應區域安全挑戰和新興威脅的準備。

M1A2 System Enhancement Package Version 3 （SEP v3） 是「艾布蘭」主力戰車的最新、最先進型號。相較於前代型號，SEP v3在提升戰車的生存能力、火力、以及戰場網路等方面，都有顯著的升級。

SEP v3型號的主要改進之一，是其升級後的裝甲防護，能提供額外的保護，以抵禦現代的反戰車威脅。此外，這款戰車還整合了改良的火控系統，以及先進的彈藥數據鏈，進而提升了新型彈藥的作戰效能，包括可程式化的空爆彈。M1A2 SEP v3還配備了最新的車長主觀瞄準鏡和砲手主觀瞄準鏡，提供卓越的目標獲取和交戰能力。

除了火力與防護方面的改進，SEP v3型號也引入了升級的發電系統和電子系統。該車輛配備了輔助動力單元（Auxiliary Power Unit, APU），可在主引擎關閉時，維持基本功能的運作，從而降低燃油消耗和熱訊號。此外，M1A2「艾布蘭」戰車的數位骨幹也進行了現代化，以支援未來的升級，並促進與其他戰場資產之間的更好溝通。

M1A2 System Enhancement Package Version 3 （SEP v3） 是「艾布蘭」主力戰車的最新、最先進型號。（圖取自美軍DIVDS網站）

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