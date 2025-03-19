軍武圖輯》全台總動員演練防衛韌性 「立即備戰」考驗臨場執行力

第一作戰區一支部港運連昨日配合海軍運補任務艦LST-227軍艦，於測天島執行「軍品裝卸載作業」。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部宣布自17日起至21日止，舉行無預警性「立即備戰操演」，演練突發狀況後，第一時間進行各項整補、要域防護及指揮調度，以利後續執行作戰；而這兩天全台各部隊也動起來執行備戰作為，上至指揮層級開設應變中心，下至基層部隊實施後勤備戰，以提高突發事件的防衛韌性。

國防部宣布自17日起至21日止，舉行無預警性「立即備戰操演」，這兩天全台各部隊也動起來執行備戰作為，演練突發狀況後，第一時間進行各項整補、要域防護及指揮調度。（青年日報提供）

國軍本週展開「立即備戰操演」，並於昨（18）日依進程開設應變中心，由副參謀總長執行官黃志偉上將主持，參謀總長梅上將擔任統裁官；會中，藉由各項推演進行討論，期使國軍防衛作戰與戰備整備規劃更臻完善，有效提升整體防衛戰力。

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昨（18）日依進作戰程開設應變中心，並由參謀總長梅上將擔任統裁官。藉由各項推演進行討論，期使國軍防衛作戰與戰備整備規劃更臻完善（軍聞社提供）

第一作戰區一支部港運連昨日配合海軍運補任務艦LST-227軍艦，於測天島執行「軍品裝卸載作業」，官兵依標準作業程序，完成車輛、油料等物資運載，期藉實兵實裝演練，提升後勤作業量能。

第二作戰區所屬戰備部隊，則分別實施戰備偵巡部隊機動訓練，前往戰術位置實施重要目標防護演練。（軍聞社提供）

第二作戰區所屬戰備部隊，則分別實施戰備偵巡部隊機動訓練，在接獲電令後，隨即整裝駕駛CM21裝甲車、CM23迫砲車等車輛機動前往戰術位置實施重要目標防護演練，抵達目標區後，官兵立即下車警戒，戰備部隊長則依據實際景況，進行任務配置與命令下達。

第三作戰區昨日在桃園地區進行「空中運補演練」，模擬地面運輸路線受阻，利用UH-60M黑鷹直升機執行機腹吊掛彈藥運補作業。（青年日報提供）

第三作戰區昨日在桃園地區進行「空中運補演練」，模擬地面運輸路線受阻，需執行快速戰備整補，利用UH-60M黑鷹直升機執行機腹吊掛彈藥運補作業。

第五作戰區戰備部隊亦實施防空疏散演練，期藉部隊快速反應，提升臨場應變能力。（軍聞社提供）

此次訓練透過實兵、實況驗證，強化臨戰應處能力。圖為我國新到貨的拖式2B飛彈發射車。（軍聞社提供）

第五作戰區戰備部隊亦實施防空疏散演練，期藉部隊快速反應，提升臨場應變能力；此次訓練透過實兵、實況驗證，不僅是對戰備部隊的全面檢驗，更能使官兵熟稔處置作為，強化臨戰應處能力。

第四作戰區所屬的陸軍裝甲564旅實施重要目標防護應援演練，派遣CM11戰車等各式車輛，前往戰術位置應援守備部隊進行防衛作戰。（軍聞社提供）

至於金門地區支援營補給連昨也實施油料補給灌裝作業，補給連官兵接獲命令後，於限定時間內完成油料灌裝，並完成分屯打包，為後續火力發揚做足準備。

金門地區支援營補給連昨也實施油料補給灌裝作業，驗證後勤油料裝填及封裝能力。（軍聞社提供）

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