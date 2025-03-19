國軍不參與首場社會防衛韌性演練 但軍醫局會出借這些裝備

總統賴清德去年視導國軍野戰醫療帳篷。（圖取自總統府影片）〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統府昨（17）日拍板首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」月底於台南登場，預計將融入地震、海嘯等關鍵基礎設施遭天然災害破壞等情境。知情人士表示，這項操演磨練地方政府、警消、衛福部所屬醫療人員應變能力，軍方不會參與。不過，此次操演會先與軍醫局商借可用於野戰醫療、手術的設施，並供衛福部醫療人員操作。

為整合政府與民間力量，強化因應大型災害、威權主義擴張威脅量能，總統府去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，去年底完成桌上推演後，總統府昨日宣布，首場實地演練確定於3月27日在台南進行，並且分為台南市立南寧高中，以及安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場等2條路線同步進行。

總統府規劃，這項操演將融入地震、海嘯、關鍵基礎設施遭破壞等複合式災難場景，透過實地、實景演練，驗證中央、地方大規模疏散撤離、收容安置、擴充急救醫療場所等災害應變能力，並納入可恃民力，驗證政府、民間相互支援與應變能量。

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中央與地方官員19日視察全社會防衛韌性演練台南小規模實兵演練場地。（台南市府災防辦公室提供）知情人士表示，為使各地方機關、組織在面對天災等情境下，須具備獨立運作的本事，因此，此次「全社會防衛韌性委員會實地演練」的主要指揮官為區長，並磨練地方政府、警消、衛福部醫療人員以及民間單位的應變能力。

該人士也說，軍方不會參與「全社會防衛韌性委員會實地演練」，不過，由於這次操演將驗證「擴充急救醫療場所」，也就是大量傷患待援，需要現地開設戶外醫療據點的情境，因此會先向軍醫局商借可用於野戰醫療、手術的設施，但軍醫不參與實地操作與演練，而是由衛福部所屬人員參與驗證。衛福部也已規劃類似採購案，後續年度的實地演練，即可倚靠自有裝備進行。

軍醫局為滿足天災、戰時第一線大量傷患救治需求，近年陸續採購「新型野戰醫療帳篷」、「國軍前進外科小組裝備整備」等裝備，其中，「新型野戰醫療帳篷」可由4人搭設，並採電動方式充氣，最快10分鐘內可搭建完成，並可依照實際需求將內部調整成正、負壓空間，供醫療人員在內部進行手術。

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